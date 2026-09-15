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La educación no empieza de cero

“En educación no podemos seguir empezando de nuevo con cada gobierno. Necesitamos menos políticas asociadas a nombres propios y más políticas de Estado que se sostengan”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

    icono te lo cuento
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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    La presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031 vuelve a colocar la educación en el centro de la agenda pública y eso siempre es una buena noticia. Los anuncios abordan problemas que el país no puede seguir postergando: infraestructura, conectividad, aprendizajes, formación docente, liderazgo de los directores y actualización curricular. Ahora viene lo más difícil: que estas medidas lleguen efectivamente a las escuelas y se traduzcan en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes.

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