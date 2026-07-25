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El otro marcador del Mundial

“Las investigaciones sociales permiten prevenir que una celebración colectiva termine convirtiéndose, para muchas mujeres, en un episodio de violencia”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Para nadie es un secreto que el fútbol enciende pasiones y que estas, a su vez, en muchos casos acarrean violencia. Aunque no existe un registro mundial consolidado, vemos con frecuencia a hinchas fanáticos causando cientos de muertes. Lamentablemente, América Latina tiene el score más alto de estas tragedias, y el pentacampeón, la indiscutible corona, según un estudio realizado por la Universidad Federal de Río de Janeiro.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.