Lo que sería una noche de diversión junto a sus amigas un día antes de su boda terminó en una pugna por obtener justicia. Un grupo de novias denunció que fueron víctimas de estafa al comprar productos para sus despedidas de solteras. Las jóvenes relataron que fueron engañadas por redes sociales al solicitar diversos artículos que formarían parte de sus celebraciones prenupciales.

Un total de 34 mujeres, entre novias y damas de honor, pagaron la suma de 13,069.90 soles por ropas de baño, polos, tomatodos, entre otros productos temáticos para la fiesta que cada una estaba organizando; no obstante, jamás recibieron sus pedidos.

Un total de 34 mujeres, tanto en Lima como en provincias, afirman haber sido engañadas.

“Todas supimos de la empresa por Instagram, el link de su biografía te lleva a un chat de WhatsApp donde te comunicas con el personal, eliges el producto y haces el depósito ”, mencionó Pilar Carrillo, una de las presuntas víctimas.

Una vez realizada la compra, los responsables de la empresa no entregaron el producto. “Después de varias semanas que hice el pago completo, no llegaba mi pedido. La vendedora me ponía varias excusas”, comentó Pilar.

Ella confió en la página debido a la cantidad de seguidores que tienen en Instagram (3.000), así como por las distintas imágenes de los productos de su perfil. “Estaba ilusionada por mi despedida. Me parece pésimo que jueguen con las emociones de las personas de esta manera y más en una fecha tan importante”, dijo.

Más novias

Otra afectada reveló que “mi despedida de soltera ya fue. Gasté más de 500 soles en polos que nunca fueron entregados, el pago lo hice al contado. Los responsables siempre tienen mil excusas, que sus hijos están enfermos o que se encuentran de viaje. Me dicen que recoja mi pedido, pero cuando les pido una dirección exacta no me la dan”, sostuvo.

María Pía Aedo también resultó perjudicada debido a que compró cuatro prendas por 170 soles. “Me dijeron que me entregarían los productos el 24 de marzo; sin embargo, hasta ahora no recibo nada ni me responden los mensajes”, dijo.

Así como ellas, un total de 34 mujeres, tanto en Lima como en provincias, afirman haber sido engañadas. Debido a esto, crearon un grupo en Facebook para exponer sus casos y así denunciar a los responsables ante las autoridades.

Análisis de expertos

Juan Ñahue, abogado experto en protección al consumidor, explicó a este Diario que es importante conocer a quién se compra. Es decir, los consumidores deben identificar al proveedor del producto y sus datos de contacto para así saber a dónde acudir en caso se incumpla el servicio.

Además, sostuvo que es necesario revisar los comentarios de la página donde se quiere adquirir un producto o contratar un servicio, ya que, si tiene comentarios negativos o no está habilitada la función de colocar comentarios, no es recomendable comprar . “Se debe consultar en el portal ‘Mira a quién le compras’ del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a fin de verificar si el proveedor al cual vas a comprar el producto se encuentra sancionado por infringir el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, añadió.

El especialista considera que las consumidoras afectadas pueden presentar un reclamo ante el Indecopi, siendo importante conservar el comprobante de pago y cualquier otro documento mediante el cual les hayan brindado información sobre el servicio. Estos elementos servirán como recurso probatorio. “Si una consumidora no se encuentra conforme con la respuesta, puede interponer una denuncia administrativa”, dijo.

Por su parte, José Carlos Gonzáles Cucho, experto en derecho de protección al consumidor y socio del Estudio Diez Canseco Abogados, explicó que en este caso hay una clara afectación a la protección de las consumidoras. “Ellas han hecho una transferencia y nunca les entregaron el producto en el momento pactado. Por ello, se ha defraudado la expectativa que tenían. Da lugar a que puedan presentar un reclamo al Indecopi de manera conjunta”, mencionó.

De esta manera, la entidad puede ordenar la devolución del dinero. Posteriormente, las mujeres pueden adjuntar la resolución y presentarla ante el Poder Judicial para pedir una indemnización por daños y perjuicios a la empresa en cuestión.

La marca es Utopía Silk (@utopiasilk), la cual cuenta con más de 3.000 seguidores en Instagram. Al contactar a la empresa, este Diario tuvo una entrevista con la titular María del Pilar Merino, quien brindó sus descargos.

María Pía Deza, abogada en derecho del consumidor y protección de datos personales de Aguirre Abogados & Asesores, precisó que el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. “La Cámara Peruana de Comercio Electrónico aumentó hasta llegar a los 14 millones de usuarios que realizan sus compras a través de internet. Por ende, también aumentaron los riesgos y la vulneración de los derechos de los consumidores”, dijo.

Sostuvo que las afectadas pueden hacer sus reclamos ante la Policía Nacional. Además, es posible llegar a un acuerdo con los responsables y el Indecopi sería la entidad mediadora. “ Algunas redes como Facebook han implementado una serie de políticas de condición de compra . Si no te llega el producto, puedes usar el libro de reclamaciones de la plataforma; de esa manera, el personal verificará el caso y realizará la devolución del dinero, el cual proviene de un seguro”, añadió.

Los descargos: "no soy una delincuente ni una estafadora"

La marca es Utopía Silk (@utopiasilk), la cual cuenta con más de 3.000 seguidores en Instagram. Al contactar a la empresa, este Diario tuvo una entrevista con la titular María del Pilar Merino, quien brindó sus descargos. “Ningún medio se ha comunicado conmigo para escuchar mi versión, solo usted. Esto es lo que sucedió, mi esposo tuvo un viaje a Chile hace unos meses. Además, mis menores hijos, incluida mi hija recién nacida, empezaron a tener enfermedades de índole respiratorio”, aseguró.

Por ello, Merino señaló que tuvo que cerrar las operaciones. “Ser madre, atender a dos hijos enfermos sola y al mismo tiempo mantener un negocio era prácticamente imposible. Reconozco que me atrasé con los trabajos, pero es necesario saber todo el contexto que hay detrás”, dijo.

María del Pilar Merino compartió pruebas que evidencian que su hija se encontraba hospitalizada, razón por la cual tuvo que cerrar operaciones.

Resaltó: “No soy una delincuente ni una estafadora. Poco a poco estoy haciendo las devoluciones del dinero. Todo esto es más por un tema emocional de las novias. Pero hay que ser claros, el que estafa no da la cara”.

Aseguró que está abierta al diálogo; además, aclaró que actualmente solo opera de manera virtual con boletas y servicios de delivery autorizados. “Un atraso no es una estafa, estoy devolviendo los montos interdiariamente. Como cualquier ser humano, la situación se me escapó de las manos, pero no soy una delincuente”, mencionó. Su abogada sostiene que no se están escondiendo y no tienen nada que temer.

María del Pilar comentó a este Diario que poco a poco está haciendo las devoluciones del dinero.