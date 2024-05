Dos hermanas denunciaron que fueron víctimas de una mala praxis en un centro estético, ubicado en el jirón César Vallejo, en el distrito de Los Olivos. Ambas señalaron que presentan problemas en la vista tras someterse a un procedimiento de botox.

Según indicaron, una de ellas pagó 200 soles por el tratamiento, mientras que la otra desembolsó 650 soles por botox y ácido hialurónico. Tras ello, experimentaron dolores de cabeza, mareos e inestabilidad.

“Tengo mucho dolor de cabeza. He ido al otorrino, quien me ha dicho que me han dañado un nervio en la zona de mis ojos. […] Pagué 200 soles para que me hicieran el botox, era una promoción que ella tenía”, expresó una de las mujeres en América TV.

“Denuncio a la señorita Jackeline Gonzales Jesús Farfán, me hizo un procedimiento diciéndome que era una especialista en botox. He venido a hacer mi reclamo, a conversar con ella por todos los síntomas que he tenido y ella me dice que un botox no cuesta 200 soles”, agregó.

Por otro lado, la hermana que pagó S/650 también denunció que presenta fuertes dolores de cabeza y no puede estar expuesta al sol ni a la luz del televisor.

Tras conocer lo sucedido, la municipalidad de Los Olivos clausuró el establecimiento por falta de licencia de funcionamiento y personal médico especializado. Ahora, las víctimas han solicitado que las autoridades tomen acciones contra la responsable del centro.