En total fueron 710 los textos escolares revisados, cuyo uso está destinado para el 2024. En 57 de ellos se encontraron dichas palabras, y de estos el equipo revisor recomendó eliminar o excluir 22, ya que a su juicio resultan “sensibles”. Los libros a desterrar abordan diferentes temas, como ejercicios matemáticos, historia y hasta cambio climático.

“Del total de 710 títulos de materiales educativos con enlaces (Link), se revisaron 658 títulos que cumplieron con los criterios considerados. Culminada la revisión de esta etapa, el equipo revisor obtuvo como resultado un total de 57 títulos de materiales educativos identificados con los términos señalados”, precisa el informe.

El equipo revisor recomendó eliminar o excluir 22 libros, ya que a su juicio los términos incluidos en ellos resultan “sensibles”.

Vale precisar que la “lista negra” fue elaborada y propuesta por el Viceministerio de Gestión Pedagógica, así como ejecutada bajo la supervisión de la Dirección General de Educación Básica Regular (Digebr). Asimismo, el equipo revisor estuvo conformado por: John Cárdenas Cartagena (Digebr), Elizabeth Hurtado (DEP), Jaime Mallaupoma (DES), Marcial Santos (Difods), Godomar Negrillo Montoya (Difods) y Jacquelina Quispe Castillo (DES).

Según el Informe Nº 00200-2024-MINEDU/VMGP-DIGEBR, los términos como ‘aborto’ y ‘conflicto armado’ se consideran sensibles y potencialmente conflictivos, por lo que la eliminación de los textos donde está presentes pretende evitar malentendidos y diferencias en el aula. “El revisor recomienda evaluar la exclusión de los títulos que contienen términos sensibles”, se lee en el escrito.

Pero, ¿qué es lo que exactamente no le agradó al equipo revisor y por ende a la anterior gestión del Minedu? Aquí un ejemplo. Uno de los libros que no cumplió con los “estándares” se titula “Guía para la Investigación y Citado de Fuentes”.

El informe señala que “en la página 11 del material educativo dice ENFOQUE DE GÉNERO. Sin embargo, en el CNEB (Currículo Nacional) dice “ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO”, por lo tanto, se recomienda evaluar su exclusión del material de la lista de vigentes 2024″.

En el caso del libro “Territorio y Cultura de Cuarto Grado”, la preocupación surge con el hecho de que se usen situaciones del conflicto armado y el terrorismo para que el estudiante realice un ejercicio matemático. “El contenido esta referido al terrorismo y conflicto armado en el Perú. El contexto no era necesario para desarrollar el contenido matemático. Se pudo describir otra situación. Es muy sensible abordar sobre Sendero Luminoso, terrorismo, conflicto armado, pobreza”, refieren los revisores.

Otro libro propone, además, que los alumnos ubiquen puntos en un mapa y tracen líneas de recorridos, en el contexto de marchas y protestas ante derechos vulnerados. Incluso en el mismo caso se hace referencia tanto a la marcha por la vida como a la marcha por la despenalización del aborto. Pese a ello la recomendación es la misma: eliminar los textos.

¿Qué ha respondido el Minedu?

El titular del Minedu, Morgan Quero, informó que su sector sí ha recibido un informe que recomienda la censura de algunos textos escolares por contener palabras “sensibles”, aunque aclaró que hasta el momento ningún libro ha asido eliminado. Explicó, además, que se trata de una revisión propiciada por la gestión anterior del Minedu.

“Es falso. Se ha hecho una revisión previa a mi gestión y esa revisión es normal porque son textos del año 2011. Simplemente se ha querido tener una matriz que nos permita impulsar la educación cívica”, precisó en conferencia. El ministro agregó que en realidad es una recomendación y no una prohibición.

En esa línea, detalló que todavía no hay ninguna resolución viceministerial que contenga alguno de estos conceptos mencionados anteriormente, por lo que solo se trataría de una revisión por el momento. “Se ha hecho una revisión previa y, por supuesto, no vamos a caer en ninguna provocación por algún comentario fuera de lugar”, comentó.

Quero remarcó que su gestión revisará y dará un nuevo impulso al currículo nacional escolar, fomentando la educación cívica y la educación financiera. “Vamos a darle un nuevo impulso a la lucha frontal contra el terrorismo y vamos a incorporar una herramienta muy importante para los jóvenes y niños: la educación financiera. Hay que ir desarrollando este concepto en nuestros colegios públicos”, dijo.

Reacciones ante "lista negra"

José Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional de Educación del Minedu, dijo a El Comercio que tal como ha dicho Quero, la revisión de los textos escolares es un proceso regular que se hace con el fin de actualizar los libros. Sin embargo, consideró que el titular del Minedu excusa la decisión que tomó la entonces ministra Ponce, alegando que el propósito del informe técnico es impulsar nuevos cursos, aunque la verdadera razón sea otra.

“El ministro Quero ha dicho que la razón de la revisión es que quieren incluir educación cívica y educación financiera, pero eso no es verdad, él está excusando una decisión que tomó la ministra Ponce. Como se ve en el informe es un pedido explícito del Despacho Ministerial, el cual pide a un equipo de profesionales buscar 6 palabras en los textos y que recomienden si deberían seguir en manos de los chicos o no. Es decir, es una revisión con una intencionalidad clara”, explicó.

Para Gargurevich, es evidente que se trata de informe basado en subjetividades, sin ningún sustento técnico. Detalló que al igual que se hace con el el currículo nacional, dichos textos se formulan a través de procesos pedagógicos, se consulta con expertos, maestros, por lo que no es posible que haya un pedido para que un grupo de 6 personas se pongan a revisar los libros en una sala y concluyan que no les gusta el uso de tales palabras. Resalto que ni siquiera hacen referencia al contenido.

“No quieren que haya un ejemplo de protesta social o no quieren que se use la palabra “dictadura”, pero no dicen el por qué. No argumentan por qué el uso de un término anularía el criterio técnico que alguien tuvo para colocarlo en el texto”. Una cosa es que yo tenga una opinión sobre algo y pida eliminar textos, y otra cosa es que eso esté en un informe técnico. Es un informe de subjetividades. Los revisores repiten el “no me parece”. No les gusta que se hable de protesta social porque incita la violencia”, precisó.

Por estas razones, el exviceministro sostuvo que es un acto de censura que hay que alertar y que debería demandar una opinión más enérgica por parte del ministro Quero y de entidades como el Consejo Nacional de Educación, el cual hasta el momento no se ha pronunciado. También se refirió a los técnicos pedagógicos que participaron en el informe, quienes llevan muchos años en el Minedu. Comentó que se han dejado llevar por un mandato que parece ser más político, lo que dice mucho de la pobreza de funcionarios técnicos que existe en el sector.

“El ministro tiene que tomar una postura y decir que el Minedu nunca va a censurar palabras o contenidos sin una razón técnica. Es un informe técnico que hay que denunciar”, expresó Gargurevich.

Pr otro lado, explicó que el texto nunca va a poder estar completamente sin una postura sobre las cosas, por lo que sí cree oportuno conversar sobre ello, generar un mejor debate y revisar textos bajo esa premisa. No obstante, aclaró que el pedido no ha sido ese, sino eliminar cualquier texto que contenga una determinada palabra. Es más, ha podido haber sido 8, 10 o 15, pero alguien eligió esos 6 términos.

“El que exista la palabra género o educación sexual asusta a algunos grupos, no quieren que el Estado les hable a los chicos sobre prevención de abuso sexual. Obviamente estamos frente una línea más conservadora, pero más allá de eso deberíamos tener un piso común todos. Nadie debería estar de acuerdo en que un ministerio pueda censurar contenido, eso me aparece catastrófico. Está muy bien que revisen los textos, pero por qué esas palabras”, comentó.

Por su parte, el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, sostuvo que, además de una expresión de conservadurismo y autoritarismo, el veto a los libros escolares se basa en la negación de la disponibilidad de fuentes complementarias y en un mal informe técnico, en el que parece que solo buscaron en el procesador de textos los términos prohibidos.

Además de una expresión de conservadurismo y autoritarismo, el veto a los libros escolares se basa en la negación de la disponibilidad de fuentes complementarias y en un mal informe técnico, en el que parece que solo buscaron en el procesador de textos las "palabras malditas". https://t.co/D9w1zEk99k — Ricardo Cuenca (@richicuenca) May 24, 2024

“Además de conservador, autoritario y anacrónico, el informe presenta análisis absurdos. Se basa en la negación de la disponibilidad de fuentes complementarias y parece que solo buscaron en el procesador de textos las “palabras malditas””, expresó.

En tanto, sobre la explicación que dio Quero haciendo referencia al propósito de impulsar la educación cívica y la educación financiera en las instituciones educativas del país, Cuenca subrayó que dichos contenidos ya “son parte de los materiales educativos desde hace algunos años”.

¿Qué intención habría detrás?

Para Gargurevich es evidente que hay una intención política detrás de este informe. Dijo que es obvia la importancia que tiene la educación en términos políticos para los funcionarios. Es decir, añadió, es el botín que muchos políticos quieren conseguir porque saben que desde ahí pueden cambiar la historia.

“Siempre va a haber intentos de rehacer la historia. Es más, un sector siempre acusa a otro de querer hacer lo mismo, por ejemplo, con el terrorismo. Se acusa de querer desaparecer este concepto y perpetuar el de conflicto armado”, señaló.

Consideró que de recoger esta recomendación y llevarla a cabo, el Minedu reafirmaría que este propósito descrito es posible y sienta un pésimo precedente que abre las puertas a que un grupo político decida con una resolución viceministerial, que se saca de un día para otro, los contenidos que estaban definidos por procesos técnicos y pedagógicos en los textos escolares.

“Es inadmisible. Sería un pésimo precedente. El Minedu se vería dócil frente a esos intereses. Estos grupos creen que la educación es un vehículo para sus propios enfrentamientos políticos”, opinó Gargurevich.