Esto se da luego de que el jueves último, el Pleno del Congreso de la República aprobara dicha ley, la cual entre sus principales disposiciones está el exigir a todas las farmacias y boticas del país asegurar que al menos el 30% de su stock de medicamentos sea de tipo genérico . Estos productos deben estar incluidos en la lista de 434 medicinas genéricas aprobada por el Ministerio de Salud (Minsa) a inicios de abril último.

Asimismo, otras disposición a resaltar es que queda totalmente prohibido que en las farmacias y boticas se brinden o existan los siguientes servicios: consultas médicas, consultorios médicos, análisis clínicos, aplicaciones de inyecciones, recolección de muestras para laboratorio clínico, campañas médicas y demás actividades no autorizadas para dichos establecimientos.

Plazos e impacto -La Ley 32033 establece un plazo de 60 días calendarios para adecuar y actualizar los reglamentos de la Ley 26842 (Ley General de Salud) y Ley 29459 (Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios).

-Asimismo, anualmente el Minsa, a través de las direcciones de competencia y la Comisión de Salud y Poblaciones Vulnerables, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismo Regulador de los Servicios Públicos del Congreso elaborarán un informe sobre el impacto de dicho reglamento.

La Ley también restringe comercializar en dichos establecimientos productos cuya venta esté prohibida por la Autoridad Nacional de Salud, es decir, el Minsa. De esta manera se confirma el retroceso en la prohibición a farmacias y boticas de vender productos que no tengan autorización sanitaria por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), pese a sí contar con el permiso de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), tales como leche de fórmula, suplementos nutricionales, vitaminas, suero, rehidratantes, agua embotellada, entre otros.

Es decir, farmacias y boticas sí podrán dedicarse a la venta de estos productos, al igual que los farmacéuticos. Sin embargo, no podrán ofrecer ningún tipo de servicio adicional , como los antes descritos. En tanto, la norma precisa que al momento de que un cliente acuda a uno de estos establecimientos, el personal deberá informar si la medicina es distribuida o elaborada por alguna empresa vinculada a dicha farmacia o botica.

Farmacias y boticas sí podrán dedicarse a la venta de productos como leche de fórmula, suplementos nutricionales, vitaminas, suero, rehidratantes, agua embotellada, entre otros. (Foto: Jesús Saucedo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

En cuanto a las sanciones, la ley estipula que aquellos negocios que incumplan con lo señalado recibirán una infracción administrativa y se les impondrá una multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 10.300 soles.

¿Boticas y farmacias están preparadas?

Un día después de promulgada la ley, la sensación en farmacias y boticas de la capital es un poco incierta. Muchos dueños y trabajadores de estos negocios aseguraron contar con el stock suficiente de medicamentos genéricos, aunque señalaron que varios productos contemplados en el listado son de muy baja demanda. Por ello, algunos temen resultar perjudicados económicamente.

“Mantenemos mas del 50% de stock (de genéricos). De los 434 medicamentos de la lista más o menos contamos con 250. La lista es demasiado grande, hay medicinas que no salen y no las podemos tener en stock porque se nos van a vencer y significa una pérdida para nosotros. Son mas que todo los medicamentos oncológicos. Por acá salen más el paracetamol, la amoxicilina, la metformina, el fluconazol, entre otros”, comentó el dueño de una botica cerca al Hospital Arzobispo Loayza.

Farmacias y boticas del país deben asegurar que al menos el 30% de su stock de medicamentos sea de tipo genérico.

En tanto, la trabajadora de una farmacia sostuvo que siempre se ha tenido un alto porcentaje de medicinas genéricas, ya que son las más accesibles para quienes acuden a comprar. “Tenemos un stock del 30%. Es de acuerdo a la rentabilidad que deja un medicamento. Si a mi no me rota un producto que está en la lista no lo puedo tener. Va a estar en venta simplemente porque está dentro de la lista, pero genera una pérdida para la empresa. Los productos que más piden son paracetamol, ibuprofeno, loratadina y un montón más”, detalló.

Por otro lado, otros negocios indicaron que la venta de genéricos a veces depende también del público usuario, ya que no siempre eligen las de este tipo, sino que prefieren las de marca. Eso pasa, explicó, en el caso de medicinas para la diabetes, por ejemplo.

“Cumplimos con un stock del 30% de genéricos. Amoxicilina y paracetamol son los que más piden los pacientes. En tanto, los que no salen mucho son los medicamentos para la diabetes, como la metformina, quieren de marca nada más, pese a que tienen el mismo efecto. El salbutamol también no lo quieren”, contó la administradora de otra botica.

Minsa defiende norma pese a críticas

Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública, destacó la publicación de la Ley N° 3203, pues afirma que va a beneficiar a toda la ciudadanía, principalmente la de menos recursos económicos, que no encontraba determinados medicamentos en su tipo genérico en farmacias y boticas de su localidad.

“Cada persona que acuda a una farmacia y solicite un medicamento, el establecimiento va a tener la obligación de ofrecerle las alternativas. Es decir, incluidos los genéricos bajo DCI. Por lo general se promovía o se tenía en stock solo medicamentos genéricos de marca o con patente. El 50% de peruanos que iba a una farmacia no tenía la chance de acceder a este tipo de genérico. Es la población de menor nivel socioeconómico la que se veía poderosamente afectada”, dijo.

A inicios de abril el Ministerio de Salud aprobó lista de 434 medicinas genéricas para la venta en farmacias y boticas del país. (Foto: Alessandro Currarino)

Por su parte, Ciro Mestas, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, aseguró que la calidad de los genéricos es la misma de cualquier medicamento de marca. Explicó, además, que las farmacias y boticas no están obligadas a tener los 434 medicamentos del listado. El stock, precisó, se calcula teniendo en cuenta los medicamentos genéricos que ya de por sí oferta el establecimiento.

“Es decir, si la farmacia ha decidido vender 20 medicinas genéricas incluidas en la lista de 434, entonces tiene la obligación de que de ese total de 20 productos tenga un 30% en su stock”, refirió.

El ministro de Salud, César Vásquez, dijo que esta norma va garantizar que toda la población pueda acceder a medicinas genéricas de bajo costo, y fortalecer la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. (Foto: gob.pe)

Sobre el tema de el desabastecimiento de productos genéricos en los hospitales y establecimientos de salud públicos, ambos funcionarios sostuvieron que el Minsa viene tomando medidas al respecto para el cierre de brechas. Peña dijo que el tema de disponibilidad de productos farmacéuticos para establecimiento públicos depende de una cadena logística que incluye la adquisición de los mismos y la gestión territorial. Indicó que en algunos puntos de esta cadena se comenten errores o deficiencias que se deben subsanar.

“Estamos trabajando en intensas iniciativas. El Cenares ya está avanzado en múltiples procesos de adquisición sobre los que se ha previsto una compra oportuna, sin embargo, aun existen algunos productos que tienen problemas con proveedores. Buena parte de los problemas también ocurren en la gestión territorial, donde tienen que ver los gobiernos regionales. La gestión al interior del país algunas veces es deficiente. Estamos trabajando con los directores se salud de cada región para mejorar”, indicó.

Actualmente en varias regiones del país pacientes han denunciado la falta de productos genéricos en los hospitales y establecimientos de salud públicos.

En tanto, Mestas reconoció que el Estado tiene la obligación de elevar el abastecimiento de medicamentos en todo el país, cumpliendo un rol principal en ese sentido, mucho mayor al de la empresa privada. Agregó que la función de esta es ayudar al sistema público, pero desde una función complementaria.

Asimismo, de acuerdo a Mestas, el desabastecimiento de medicamentos genéricos a nivel nacional es mínimo, y asegura que este se da “circunstancialmente”.

“Tenemos un abastecimiento en casi en todo el país. En algún momento, puede en alguna zona disminuir el stock pero es rápidamente compensado con la redistribución de medicamentos. Estamos avanzando mucho en la optimización de nuestros sistemas de distribución de medicamentos, estamos digitalizando los sistemas y procesos. Es una gran reforma”, sostuvo.

Gremios siguen en contra de ley

Aly Carlos Villarroel, presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú (Anabif), dijo a El Comercio que tras la promulgación de esta ley, “queda en evidencia que es una medida populista que no resuelve el problema de acceso a medicamentos genéricos”. Agregó que en ninguna parte de la norma se especifica alguna acción para atender el desabastecimiento de estos productos en los establecimientos de salud públicos.

“La demanda de medicamentos genéricos en el sector público es del 90% y en el sector privado es del 10%. El Estado debería legislar, regular o hacer cambios en el sector público, que es donde hay desabastecimiento. No hay ningún artículo en esta ley en el que hable al respecto, o que mencione alguna reforma. Lo que ha planteado es una ley para controlar la oferta del sector privado obligándoles a un stock del 30%, cosa que nos parece un despropósito”, argumentó.

Carlos Villarroel añadió que esta norma puede llevar a la quiebra a determinados negocios farmacéuticos con solo dos multas de dos UIT, infracción que contempla dicha ley si no se cumple con lo dispuesto.

“Dos multas lleva a la quiebra a una farmacia. Son 20.600 soles; una empresa pequeña empresa que tiene un capital de 30.000 soles prácticamente quiebra, es imposible que se sostenga”, explicó.

En ese sentido, Carlos Villarroel anunció que Anabif presentará un recurso a través de la vía legal para tratar de frenar esta ley y que se coordinarán movilizaciones en distintas partes del país para mostrar la disconformidad con lo promulgado.

Gremios de farmacias y boticas se muestra en contra de listado de genéricos, pues señalan que es desproporcionado y no garantiza la calidad de medicamentos.

“Estamos coordinando a nivel nacional con todas nuestras bases, con otros gremios, para movilizarnos. Estas marchas van a ir de la mano, definitivamente, con acciones legales. Vamos a interponer de todas maneras una acción de amparo ante el Poder Judicial para frenar esta ley, esto, mientras el Tribunal Constitucional resuelve una acción de inconstitucionalidad que también la vamos a presentar”, dijo.

Por otro lado, Elizabeth Cavero, gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab), manifestó nuevamente su disconformidad con lo planteado por esta ley, ya que señala que no garantiza el acceso a la salud y no soluciona problemas de salud pública porque no menciona nada sobre la provisión de medicamentos en el Estado, que es el ente que le da cobertura a la población peruana, principalmente, a través del SIS y de Essalud.

“No le va a dar a la ciudadanía la cobertura que se requiere en cuanto a medicamentos y mucho menos va a solucionar problemas como la falta de citas, demora en cirugías, falta de equipos para exámenes de imágenes, entre otros. Creemos que tenemos que seguir diciendo que el problema está ahí, en el sector público, porque parece que la gente se olvida o ya se ha acostumbrado a que no haya medicamentos en los hospitales y tenga que ir a buscar en una botica o farmacia privada”, señaló.

Para Cavero, por el momento solo queda esperar cómo es que se elabora el reglamento de la ley y que se pueda subsanar algunos severos problemas que se vienen observando. También dijo que es necesario que ahora sí se convoque a los distintos gremios de boticas y farmacias para que sean escuchados.

“Invocamos fuertemente a que haya una convocatoria real, a nosotros y a otros gremios de empresas que van a tener que cumplir la ley. Es necesario que se nos escuche, que se incorpore nuestra opinión en la elaboración del reglamento”, expresó.

Por último, respecto a las inspecciones o fiscalizaciones, resaltó que deben ser predecibles, transparentes y homologadas a nivel nacional. “No podemos permitir que cada Dirección Regional interprete como mejor le parezca cómo debe ser el cumplimiento de la ley. Creo que tiene que haber una interpretación igual de lo que sea que se precise en el reglamento y para llegar a eso invocamos a que el Estado convoque mesas de trabajo. Antes de la aprobación de esta ley se ha escuchado a algunos sectores y a otros no”, puntualizó.