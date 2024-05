Entre las medidas que más resaltan están la obligatoriedad por parte de farmacias y boticas de mantener un stock mensual del 30% de medicamentos genéricos que estén dentro de la nueva lista de 434 productos aprobada por el Ministerio de Salud (Minsa); así como restringir la venta de alimentos perecibles, semi perecibles, víveres, cigarros y bebidas alcohólicas dentro de estos establecimientos.

Principales iniciativas: Proyecto de Ley 7176/2023-CR : Incorpora dos numerales al Artículo 46 (De las prohibiciones). Uno de ellos es el siguiente: 7.- Dentro de las instalaciones de las farmacias y boticas no se podrán comercializar alimentos perecibles, semi perecibles y víveres, así como cigarros y bebidas alcohólicas.

Proyecto de Ley 7211/2023-CR: Modifica varios artículos, entre ellos el 27 (Del acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios) Las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a mantener de manera permanente un stock de productos farmacéuticos genéricos y esenciales priorizados por la Autoridad Nacional de Salud, equivalente al 30% de la dispensación mensual en unidades para los de alta rotación, y al 5% de aquellos de baja rotación con su Denominación Común internacional. Es obligatorio el reabastecimiento de la reserva.

Tras analizar y debatir estas iniciativas, Codeco aprobó el dictamen con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra. Vale precisar que a inicios de abril pasado, el Minsa amplió el listado de medicamentos genéricos que deberán ser ofertados de forma obligatoria en las farmacias y boticas privadas de todo el país: de 40 medicinas consignadas anteriormente, pasó a un total de 434. La Resolución Ministerial 220-2024/Minsa estableció que estos locales deberán contar con un stock mínimo del 30% obligatorio de cada uno de estos productos bajo denominación común internacional (DCI) incluidos dentro de la lista.

Esta medida se dio en el marco del Decreto de Urgencia N° 005-2024 (publicado el pasado 16 de marzo), el cual restableció la obligatoriedad para que farmacias y boticas de todo el país cuenten con stock de medicamentos genéricos (con vigencia temporal hasta el 31 julio del 2024). Esto, luego de que el plazo dado por el anterior Decreto de Urgencia (N°007-2019) venciera el 24 de febrero pasado sin que fuese prorrogado. El hecho fue advertido por El Comercio.

Con respecto a los productos que no podrán vender las farmacias y boticas, Codeco precisó que incluye a todo aquel que no corresponda a la autorización sanitaria otorgada por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), que para este caso es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Es decir, los referidos establecimientos ya no podrán vender ni siquiera leche de fórmula, suplementos nutricionales para el adulto mayor, colágeno, suero, bebidas rehidratantes, agua embotellada , entre otros productos. Esto, bajo el argumento de ampliar la protección al consumidor y promover solo la venta de medicamentos genéricos.

Denuncian que lista es antitécnica

Aly Carlos Villareal, presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú (Anabif), dijo a El Comercio que su gremio está en contra del mencionado dictamen, sobre todo de las dos iniciativas previamente detalladas, ya que adolece de muchas deficiencias técnicas y los perjudica financieramente sin sustento alguno.

Sobre la obligatoriedad de stock del 30% de la oferta total de medicamentos genéricos bajo pena de multa, sostuvo que será imposible de cumplir para una pequeña farmacia. Asimismo, dijo que la consecuencia será la quiebra de esa empresa por falta de capital.

“Nos parece un despropósito. No estamos en contra de los medicamentos genéricos, pues las farmacias pequeñas siempre vendemos genéricos, lo que estamos en contra es que se nos imponga una lista que no vamos a poder cumplir; 434 medicinas escapa a todo nuestro control, y tener un 30% de stock mínimo nos parece abusivo”, consideró Carlos Villareal.

Gremios no están de acuerdo con dictamen del Congreso ya que facetaria a boticas y farmacias. (Foto: Alessandro Currarino)

Señaló que no se ha tomado en cuenta el aspecto geográfico del país y que no en todos los rincones existe la misma o similar demanda de medicamentos genéricos. “Si solamente hablamos de Lima, una farmacia frente a un hospital tiene una demanda o una rotación distinta a una que está frente a un mercado, y a la vez totalmente diferente a una pequeña farmacia que está en la punta de un cerro. Esta última probablemente solo tenga 10 o 15 medicamentos de esa lista de 434. Pero el que está frente a un hospital seguramente su demanda es mayor”, explicó.

Carlos Villareal agregó que tras analizar la lista de genéricos producto por producto, Anabif ha detectado que solo entre 80 y 90 medicamentos son para atender las enfermedades más prevalentes en el Perú, un total de 53 no existen en el mercado peruano y 13 no tienen registros sanitarios. Dijo también que la lista contiene muchos productos oncológicos, para el VIH, que no se venden en las farmacias, por lo menos no en todas.

“Es tirado de los cabellos. Esta norma es antitécnica porque los medicamentos genéricos de la lista no son idóneos y no responden a la demanda del mercado. Solo para dar una muestra, hay un medicamento genérico para una enfermedad que se llama citomegalovirus, la cual no existe en el Perú. Además, la prevalencia de enfermedades es distinta por regiones. Pero se señala que esta norma se debe cumplir a nivel nacional”, aseguró el presidente de Anabif.

Por su parte, Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), dijo a este Diario que nunca debió obligarse a las farmacias a cumplir con un listado, porque incluso Digemid no sabe cómo va a aplicar su tarea regulatoria a través de las inspecciones. Detalló que del total de medicamentos genéricos incluidos en la lista, solamente 70 no tienen problemas u observaciones.

“Hay 33 productos que que tienen solo un fabricante en el Perú, lo que significa que ese medicamento lo vas a comprar caro o no va a haber en el mercado. Luego hay como 22 medicamentos que que no tienen registros sanitario, definitivamente no hay ningún fabricante. La lista no tiene ningún sustento técnico. En ningún país del mundo se ve que te pongan multa por no cumplir con un stock mínimo”, aseguró.

Para Jiménez, estas medidas van a originar que muchas boticas y farmacias pasen a la informalidad, mientras que otras se verán obligadas a cerrar definitivamente. El porcentaje de stock mínimo de medicamentos hará que el emprendedor privado esté todo el día sacando la cuenta, haciendo inventarios, sumando, restando para no recibir una multa, indicó.

A inicios de abril, el Minsa amplió el listado de medicamentos genéricos que deberán ser ofertados de forma obligatoria en farmacias y boticas privadas de todo el país: de 40 pasó a 434. (Foto: Alessandro Currarino)

“Esta forma de regulación no debería ser para nadie. Eso muy abusiva e inconstitucional. A nosotros los que nos preocupa es que toda la vida están agarrando a las farmacias para todo”, señaló.

Agregó que el con esta ley, el Estado se ha desentendido más de la población, pues pretende pasarle al privado la responsabilidad del abastecimiento de medicinas genéricas. “De esta manera sigue engañando a la población diciéndole que nosotros vamos a cubrir sus necesidades cuando la población incluso los más pobres no tienen dinero para comprar medicinas, y el hospital público que debería darle no lo hace, no hay”, refirió Jiménez.

Farmacias y boticas solo venderán medicinas

El dictamen de Codeco precisa que las farmacias solo podrán vender productos autorizados por Digemid, es decir, básicamente solo medicinas, más no productos que son autorizados por Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), como los nutricionales. Sin embargo, cabe señalar que estos productos nutricionales son vendidas por las farmacias y boticas porque tienen registro sanitario.

“A partir de ahora no se van a poder vender estos productos en las farmacias. Cuando los médicos pediatras prescriban una fórmula nutricional de leche materna para nuestros hijos, entonces ya no vas a poder comprarlo ahí, seguramente el Congreso quiere que las personas lo compren en un mercado o en cualquier lado, cosa que nos parece un despropósito. Somos establecimientos autorizados por Digemid justamente porque tenemos autorización sanitaria, sostuvo Carlos Villareal.

Añadió que esta medida impactará financieramente a estos locales. Entre los productos que se plantean restringir están: suplementos nutricionales, leche en fórmula, vitaminas como el colágeno, bebidas energizantes, bebidas que tienen registros sanitario como una simple agua mineral que uno compra para tomar sus pastillas.

“Eso nos parece un despropósito, por un lado nos obligan con una carga financiera de tener un stock de 30% de medicamentos genéricos y por otro lado nos recortan los ingresos. Prácticamente es una sentencia de muerte, estamos hablando de que este proyecto de ley quiere volarse de un solo plumazo 24.000 farmacias y boticas independientes, lo que destruiría 100.000 puestos de empleos directos y 500.000 indirectos”, dijo.

Al respecto, Ana María Jiménez señaló que las autoridades no toman en cuenta que gran parte de los productos que venden las farmacias y boticas están enmarcados dentro de lo que planeta restringir el dictamen, lo que afectaría en gran medida las ganancias de estos establecimientos, sin contar que se trata de productos que cuentan con registra sanitario, que los mismos médicos recetan a los pacientes y que estos van a buscar a las farmacias y boticas.

Dictamen restringe la venta de productos que no tengan autorización sanitaria de Digemid, aunque sí de Digesa. (Foto: GEC)

“Dentro de la farmacia hay bastantes líneas naturales, como la línea nutricional para los ancianos, para madres gestantes, paro los niños, vendemos compotas, y hay bastantes vitaminas que tienen gramaje bajito, pero que son de Digesa y el ministro de Salud ha prohibido su venta, ha dicho que solo vamos a vender lo que tenga autorización sanitaria de Digemid. Sin embargo, de nuestro stock, por lo menos el 40% es de Digesa, o sea, ¿de qué vamos a vivir?, ¿de qué nos vamos a hacer sostenibles?”, expresó.

Para Jiménez esta medida es un “abuso” y un “engaña muchachos”, pues dijo que no resuelve el verdadero problema de acceso a genéricos, sobre todo, de la gente más vulnerable del país. “Además, de paso, nos quita toda nuestra libertad”, agregó.

Intercambiabilidad

Otro punto criticado y puesto bajo lupa por varios expertos es el tema de intercambiabilidad de los medicamentos. Esto es la realización de un ensayo o una prueba científica llamada bioequivalencia y biodisponibilidad, mediante la cual el Minsa, de acuerdo a los formatos estándares de la Organización Mundial de la Salud, puedan garantizar que un medicamento genérico sea tan igual o eficaz como el medicamento innovador, original o el que obtuvo la patente.

Cabe decir que después de 20 años de ser fabricado un producto original cualquier laboratorio puede replicarlo, pero tiene que demostrar a través de este ensayo científico que este medicamento genérico tienes iguales efectos que el innovador.

Medidas tienen como objetivo común el “establecer medidas de protección para los consumidores y promover el acceso universal a los productos farmacéuticos genéricos". (Foto: Alessandro Currarino)

Al respecto, Carlos Villareal precisó que en el Perú solo 60 productos tienen este certificado de intercambiabilidad, es decir, el 85% de los productos en la lista no cuenta con esta garantía, por lo que su calidad no está verificada.

“El Estado no ha cumplido con tener los ensayos científicos de las 800 moléculas que existen en el país o los 434 que se han puesto como meta para esta ley. Entonces, el Estado nos está vendiendo humo. Es una medida populista que engaña al pueblo porque le está diciendo a la población que están generando acceso a medicamentos genéricos, pero el Estado no garantiza la calidad de los mismos, y no lo decimos nosotros los principales críticos, sino la comunidad científica médica”, dijo.

Para el presidente de Anabif el Gobierno solo trata de colocar un parche para tapa y distraer la atención del verdadero problema, que es el “pobre acceso a medicamentos genéricos que está en el sector público”.

Según César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores, “existe una tendencia a buscar soluciones fáciles, evitando reconocer las deficiencias en el sector salud. Es más sencillo trasladar la responsabilidad al sector privado que solucionar los problemas de abastecimiento público de medicamentos”.

El también ex decano del Colegio Químico Farmacéutico y exdirector de Digemid, aboga por la necesidad de contar con una oferta de medicamentos seguros y eficaces. “Los medicamentos genéricos deben ser tan confiables como los innovadores, y esto se garantiza mediante la intercambiabilidad. Sin embargo, el Perú avanza a un ritmo muy lento en comparación con otros países que ya han incorporado este proceso en su legislación”, expresó.