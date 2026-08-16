Hospital Perú de EsSalud brindará más de 5 mil atenciones médicas especializadas en Chincha.
Hospital Perú de EsSalud brindará más de 5 mil atenciones médicas especializadas en Chincha.
Por Redacción EC

Con el objetivo de descentralizar los servicios de salud y reducir los tiempos de espera, el Seguro Social de Salud (EsSalud) pondrá en marcha el martes 18 de agosto una importante campaña de atención médica especializada a través del Hospital Perú, que beneficiará a más de 5,000 asegurados de la provincia de Chincha y zonas aledañas.

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