La intervención permitió obtener un hígado y dos riñones, órganos que beneficiarán a tres pacientes en lista de espera. (Foto: EsSalud)
La intervención permitió obtener un hígado y dos riñones, órganos que beneficiarán a tres pacientes en lista de espera. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que, gracias a un operativo de donación de órganos y tejidos, se podrá salvar tres vidas y mejorar la calidad de vida de otras dos personas como resultado de la decisión solidaria de una familia.

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