El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que, gracias a un operativo de donación de órganos y tejidos, se podrá salvar tres vidas y mejorar la calidad de vida de otras dos personas como resultado de la decisión solidaria de una familia.

El proceso comenzó a las 4:38 p.m. del 5 de octubre con la activación de los equipos especializados de EsSalud. Tras varias horas de preparación, la cirugía de donación se inició cerca de la medianoche y movilizó a decenas de profesionales que trabajaron durante más de 12 horas para transformar un acto solidario en una nueva oportunidad para cinco pacientes.

La intervención permitió obtener un hígado y dos riñones, órganos que beneficiarán a tres pacientes en lista de espera. Además, se concretó la donación de córneas y piel para mejorar la salud y bienestar de otras dos personas.

La operación requirió el trabajo articulado de profesionales de diversas especialidades bajo la coordinación de la Gerencia de Procura y Trasplante y del Centro de Operaciones de Procura de EsSalud, servicio que funciona las 24 horas para coordinar cada proceso de donación.

La presidenta ejecutiva, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, expresó su agradecimiento a la familia que tomó la generosa decisión de donar. “Gracias a este acto de amor y solidaridad, hoy tres personas tendrán una nueva oportunidad de vida y otras dos podrán mejorar significativamente su calidad de vida”, señaló.

Asimismo, sostuvo que este operativo refleja el compromiso de nuestros profesionales de la salud, que trabajaron durante varias horas para hacer posible que la esperanza llegue a quienes esperan un trasplante.

Médicos celebran su día salvando vidas

Este operativo tuvo un significado especial al desarrollarse en el contexto del Día de la Medicina Peruana, fecha en la que se reconoce la vocación, compromiso y entrega de los médicos del país.

Para los profesionales de EsSalud que participaron en este proceso, la conmemoración transcurrió entre salas de operaciones, coordinaciones y procedimientos destinados a brindar una nueva oportunidad de vida a pacientes que esperaban un órgano.

Cada operativo exige precisión, rapidez y coordinación permanente. En esta ocasión, más de 12 horas continuas de labor permitieron convertir un acto de solidaridad en esperanza para varias familias.

Operativo N.°33

Este procedimiento corresponde al operativo de donación N.° 33 del año y forma parte de las acciones que impulsa EsSalud para fortalecer el acceso a trasplantes y ampliar las oportunidades de tratamiento para los asegurados.

A la fecha, EsSalud ha realizado 307 trasplantes de órganos y tejidos durante 2026, resultado del trabajo de equipos altamente especializados y de una red nacional orientada a fortalecer la cultura de donación.

El Centro de Operaciones de Procura mantiene vigilancia permanente de los casos y articula la respuesta de los establecimientos para aprovechar cada oportunidad de donación en beneficio de los pacientes que esperan un trasplante.

Detrás de este procedimiento existe un acto de enorme generosidad. Una familia decidió decir “sí” a la donación en uno de los momentos más difíciles de su vida, permitiendo que otras personas reciban una nueva oportunidad.

EsSalud recuerda a la ciudadanía la importancia de conversar en familia sobre la donación de órganos y tejidos. Bajo el mensaje “Un SÍ que da vida. Familias que donan, vidas que renacen”, la institución promueve una cultura solidaria que permite transformar la esperanza en nuevas oportunidades para miles de pacientes.