Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, sábado 12 de setiembre. La magnitud fue de 4,1 y tuvo una profundidad de 18 kilómetros y 88 kilómetros al suroeste del Ica, Ica.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:31 a.m.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0658

Fecha y Hora Local: 12/09/2026,10:31:23

Magnitud: 4.1

Profundidad: 18 km

Latitud: -14.54

Longitud: -76.38

Referencia: 88 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/3fXVbkfLLD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 12, 2026

Este es el segundo sismo sentido en Ica este sábado, luego del temblor de magnitud 4.5 registrado en la región esta madrugada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0657

Fecha y Hora Local: 12/09/2026 03:46:33

Magnitud: 4.5

Profundidad: 21km

Latitud: -14.58

Longitud: -76.50

Intensidad: III Ica

Referencia: 101 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/5g5voCGPv0 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 12, 2026

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.