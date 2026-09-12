Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, sábado 12 de setiembre. La magnitud fue de 4,1 y tuvo una profundidad de 18 kilómetros y 88 kilómetros al suroeste del Ica, Ica.
Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, sábado 12 de setiembre. La magnitud fue de 4,1 y tuvo una profundidad de 18 kilómetros y 88 kilómetros al suroeste del Ica, Ica.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:31 a.m.
REPORTE SÍSMICO:— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 12, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0658
Fecha y Hora Local: 12/09/2026,10:31:23
Magnitud: 4.1
Profundidad: 18 km
Latitud: -14.54
Longitud: -76.38
Referencia: 88 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/3fXVbkfLLD
Este es el segundo sismo sentido en Ica este sábado, luego del temblor de magnitud 4.5 registrado en la región esta madrugada.
REPORTE SÍSMICO— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 12, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0657
Fecha y Hora Local: 12/09/2026 03:46:33
Magnitud: 4.5
Profundidad: 21km
Latitud: -14.58
Longitud: -76.50
Intensidad: III Ica
Referencia: 101 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/5g5voCGPv0
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
VIDEO RECOMENDADO
- Árbol de 1,100 años en Madre de Dios: el por qué los bosques antiguos frenan el cambio climático
- Machu Picchu: eliminan reserva de tres horas para la compra de boletos y establecen pago directo
- ¿Por qué la donación de plaquetas es fundamental para prevenir el sangrado en pacientes con leucemia?
- Irma Lagos Damián, la mujer que mantiene viva una tradición de más de 50 años con su gelatina de pata
- Fenómeno El Niño: Presupuesto para prevención y respuesta ante desastres caería en 8,2% en el 2027
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.