Nuevo sismo de magnitud 4,1 remeció Ica la mañana de este sábado. (Foto: IGP)
Nuevo sismo de magnitud 4,1 remeció Ica la mañana de este sábado. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, sábado 12 de setiembre. La magnitud fue de 4,1 y tuvo una profundidad de 18 kilómetros y 88 kilómetros al suroeste del Ica, Ica.

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