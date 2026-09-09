Fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y facilitar la coordinación entre las autoridades son los principales objetivos del nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Monitoreo (Central de Monitoreo C5) implementada en Ica.

Construida desde cero sobre un terreno de 1,200 m2, la central integra 463 cámaras con 591 lentes, reconocimiento facial y analítica de comportamiento mediante inteligencia artificial. Además, cuenta con 22 cámaras de lectura de placas que permiten fortalecer el control del flujo vehicular.

Este despliegue tecnológico se complementa con 165 kilómetros de fibra óptica, dos drones, diez camionetas 4x4, 20 motocicletas y un camión grúa, así como 10 puestos de atención rápida distribuidos en distintos sectores de la provincia. A ello se suma el aplicativo móvil “Wang”, desarrollado para que cualquier vecino pueda reportar una emergencia directamente desde su celular.

La central también dispone de una sala de monitoreo con 28 posiciones y un videowall de gran formato, infraestructura que permite agilizar la coordinación en tiempo real con la Policía Nacional, el Serenazgo Municipal y otras entidades encargadas de atender emergencias.

La implementación de esta infraestructura demandó una inversión de S/ 84.5 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos por parte del Gobierno Regional de Ica, y fue financiada y ejecutada por SYM Servicios Perú, filial de SYM Servicios Integrales.

Por sus características tecnológicas y su aporte a la seguridad ciudadana, el proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría pública de los Premios ALAS 2026, el reconocimiento que otorga la Asociación Latinoamericana de Seguridad a proyectos de tecnología e innovación en seguridad de la región.

La Central C5 fue seleccionada entre 53 proyectos de 10 países y llegó a la ronda final junto con iniciativas de Chile y Ecuador. El reconocimiento fue anunciado durante la Feria Internacional de Seguridad ESS+, realizada el 27 de agosto en Colombia.

“Obtener el primer lugar demuestra que Ica puede liderar proyectos de seguridad de nivel internacional. Hemos apostado por una infraestructura moderna, con inteligencia artificial y capacidad de respuesta rápida“, señaló el gobernador regional de Ica, Jorge Carlos Hurtado Herrera.

La experiencia de Ica plantea así un modelo que puede ser replicado por otras regiones del Perú que buscan modernizar sus sistemas de vigilancia, prevención y respuesta frente al crimen, incorporando tecnología y articulación institucional mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.