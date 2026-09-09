La Central C5 fue seleccionada entre 53 proyectos de 10 países y llegó a la ronda final de los Premios ALAS 2026, junto con iniciativas de Chile y Ecuador. (Foto: Difusión)
La Central C5 fue seleccionada entre 53 proyectos de 10 países y llegó a la ronda final de los Premios ALAS 2026, junto con iniciativas de Chile y Ecuador. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y facilitar la coordinación entre las autoridades son los principales objetivos del nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Monitoreo (Central de Monitoreo C5) implementada en Ica.

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