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Machu Picchu incrementará su aforo desde el 19 de junio. (Foto: Andina)
Machu Picchu incrementará su aforo desde el 19 de junio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La ciudadela de Machu Picchu, en Cusco, ampliará su aforo de ingreso a 5.600 visitas diarias desde este viernes 19 de junio por el inicio oficial de la temporada alta de turismo en el principal atractivo del país. Esta disposición cumple con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 285-2025-MC.

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