La ciudadela de Machu Picchu, en Cusco, ampliará su aforo de ingreso a 5.600 visitas diarias desde este viernes 19 de junio por el inicio oficial de la temporada alta de turismo en el principal atractivo del país. Esta disposición cumple con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 285-2025-MC.

Maritza Rosa Candia, directora de Cultura de Cusco, confirmó que hasta el 18 de junio el acceso limita a 4.600 personas. La funcionaria explicó que la masiva llegada de viajeros justifica la activación de este nuevo límite de capacidad. El periodo de aforo extendido culminará el próximo 2 de noviembre según el cronograma oficial.

Los turistas llegan a Machu Picchu mediante las rutas férreas de Ollantaytambo y el trayecto amazónico por la Hidroeléctrica. También destaca el acceso por el Camino Inca hacia la maravilla arqueológica. La demanda actual muestra una recuperación total del flujo de visitantes en la provincia de Urubamba.

El sistema de distribución de ingresos contempla 3.600 boletos mediante la plataforma virtual. Los mil cupos restantes se venden de forma presencial en las oficinas de Machu Picchu Pueblo. Esta modalidad física generó filas de usuarios que esperan un turno para la compra de sus entradas.

Gestión de boletos en Machu Picchu

Las autoridades de Cusco implementaron la venta presencial anticipada por tres días para reducir el malestar de los viajeros. El Ministerio de Cultura evalúa actualmente una propuesta de socialización para ordenar la visita al patrimonio ante dificultades por la permanencia prolongada de personas.

Rosa Candia aclaró que cualquier variación futura requiere estudios técnicos específicos sobre la carga del sitio.

La funcionaria recomendó finalmente la aplicación estricta del Plan Maestro aprobado para el santuario. El aforo de 5.600 turistas también funcionará en fechas específicas de diciembre según la normativa vigente. Los controles oficiales garantizan el cumplimiento de las franjas horarias establecidas para cada delegación.