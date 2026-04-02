Resumen

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Un edificio movilizó a varias unidades de bomberos a la Av. Javier Prado Oeste en San Isidro. (Foto: X @nimrodrigo)
Un edificio movilizó a varias unidades de bomberos a la Av. Javier Prado Oeste en San Isidro. (Foto: X @nimrodrigo)
Por Redacción EC

Un incendio se registró este jueves a la altura de la cuadra 12 de la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito de San Isidro, por el cual el Cuerpo General de Bomberos movilizó a diversas unidades al tratarse de un inmueble en un edificio de muchos pisos.

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