Un incendio se registró este jueves a la altura de la cuadra 12 de la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito de San Isidro, por el cual el Cuerpo General de Bomberos movilizó a diversas unidades al tratarse de un inmueble en un edificio de muchos pisos.

El portal de emergencias de los Bomberos detalla que fueron alertados pocos minutos antes de la 1 p.m. sobre un incendio que se registraba exactamente en el edificio ubicado en Javier Prado Oeste 1247.

Incendio en San Isidro pic.twitter.com/5vbIYIfvdr — rodrigo (@nimrodrigo) April 2, 2026

En total, el portal detalla que enviaron unas 12 unidades incluyendo autobombas y de rescate.

Un edificio movilizó a varias unidades de bomberos a la Av. Javier Prado Oeste en San Isidro. (Foto: X @nimrodrigo)

Las imágenes compartidas por vecinos por redes sociales muestran que el fuego destruyó un inmueble ubicado en el piso 13 del condominio ubicado en la avenida.

Hasta el momento no se han reportado oficialmente heridos o la magnitud de los daños materiales que ha dejado este incendio ocurrido en pleno Jueves Santo.

VIDEO RECOMENDADO: