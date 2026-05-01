Un nuevo episodio de violencia se registró en el distrito de Comas, donde un joven ingeniero fue atacado a balazos mientras supervisaba trabajos de pistas y veredas en la avenida Los Pinos.

Según las primeras informaciones, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una moto. Uno de ellos descendió rápidamente del vehículo y abrió fuego contra los trabajadores que se encontraban en la zona, generando momentos de pánico entre obreros y vecinos.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector captaron el preciso momento del atentado, imágenes que ahora serán clave para la identificación de los responsables.

Bala impactó en el tobillo del profesional

Durante el ataque, una de las balas alcanzó al joven ingeniero en el tobillo, provocándole una lesión que obligó su inmediata evacuación a un centro de salud.

Personal de serenazgo acudió rápidamente al lugar para auxiliar al herido y trasladarlo a una clínica cercana.

Ataque en Comas: joven ingeniero recibe disparo durante obra en avenida Los Pinos. Foto: Captura de video/América TV

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de la lesión, aunque se confirmó que el profesional sobrevivió al atentado.

Este hecho no sería aislado. En agosto del año pasado, una joven ingeniera que también supervisaba trabajos en la misma obra, a pocas cuadras del reciente atentado, fue víctima de otro ataque por parte de delincuentes. En aquella ocasión, los criminales dejaron una carta extorsiva en la que exigían el pago de cupos.

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