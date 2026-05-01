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Delincuentes disparan contra trabajadores y hieren a ingeniero en obra de Comas. Captura de video/América TV
Delincuentes disparan contra trabajadores y hieren a ingeniero en obra de Comas. Captura de video/América TV
Por Redacción EC

Un nuevo episodio de violencia se registró en el distrito de Comas, donde un joven ingeniero fue atacado a balazos mientras supervisaba trabajos de pistas y veredas en la avenida Los Pinos.

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