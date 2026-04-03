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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó un cronograma especial para transporte público durante la festividad de Semana Santa 2026. De acuerdo al programa, el jueves 2 y viernes 3, los servicios tendrán horarios diferenciados.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó un cronograma especial para transporte público durante la festividad de Semana Santa 2026. De acuerdo al programa, el jueves 2 y viernes 3, los servicios tendrán horarios diferenciados.
Si te movilizarás durante el feriado largo revisa los horarios del transporte público y planifica tus desplazamientos sin contratiempos.
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Horarios del Metropolitano
Las rutas regulares y especiales del Metropolitano son una buena opción si deseas desplazarte desde Lima norte al centro y al sur.
Los servicios regulares A, B y C iniciarán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Mientras que las rutas expreso tendrán el siguiente horario:
- Expreso 1: de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Expreso 5: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
En tanto, los buses alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p. m. Además, el metropolitano también ofrece su servicio Lechucero, que operará con normalidad los días viernes y sábado, de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.
Metro de Lima: estos son los horarios de la Línea 1 y 2 para Semana Santa
La Línea 1 y la Línea 2 se mantiene con su horario regular durante la Semana Santa, pero la frecuencia de trenes será distinto cada día.
Línea 1 del Metro de Lima y Callao inicia su atención a las 5:30 a. m. y cierra a las 10:00 p. m.
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El jueves 2 de abril, la frecuencia de sus unidades será de 5 a 10 minutos. El viernes 3 la frecuencia será menor, de 7.5 a 15 minutos, según la franja horaria.
Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima funcionará de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., en horario habitual.
Horario de los corredores morado, azul, rojo y amarillo
Los corredores complementarios atenderán a los ciudadanos en su horario habitual: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
El transporte regular urbano iniciará su servicio de 4:30 a. m. a 12:00 a. m., según la demanda.
En cuanto al servicio de taxi autorizado estarán disponibles las 24 horas del día. El aerodirecto operará con sus horarios y rutas normales.
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