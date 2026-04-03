Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los servicios del transporte publico en Lima y Callao tendrán horarios diferenciados esta Semana Santa. Foto: composición GEC
Los servicios del transporte publico en Lima y Callao tendrán horarios diferenciados esta Semana Santa. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó un cronograma especial para transporte público durante la festividad de Semana Santa 2026. De acuerdo al programa, el jueves 2 y viernes 3, los servicios tendrán horarios diferenciados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: