La región de Ayacucho es uno de los destinos más importantes de los turistas en Semana Santa. Esta festividad religiosa concentra a miles de fieles y visitantes nacionales e internacionales.

La Plaza Mayor de Huamanga en es el principal centro de reunión e inicio de fiesta. Ahí se ha instalado el anda del Señor de la Resurrección, una imponente pieza que supera las 12 toneladas y que es el protagonista de la tradicional procesión del Domingo de Resurrección.

A espera de este día, cientos de fieles elaboran alfombras multicolores en las calles y avenidas por las que el anda, y otras procesiones, realizará su recorrido.

¡No te lo pierdas! Así será la Semana Santa 2026 en Ayacucho: conoce todas las actividades programadas por el gobierno regional. (Fuente: Andina)

Una de las actividades religiosas más representativas, y qué congrega a cientos de fieles, es la procesión del encuentro, la que recrea el camino de Jesús al calvario.

Más de 500 personas cargaran el anda

El anda que se utiliza en la procesión del Domingo de Resurrección será cargado por más de 500 personas, debido a que es una actividad libre, sin hermandades formales.

Las autoridades estiman que Ayacucho recibirá más de 40 000 turistas durante la Semana Santa, ya que se prevé el arribo de más de 300 buses. Esto impulsará significativamente la economía local.

Ante la llegada de miles de turistas, las autoridades han dispuesto medidas de seguridad para garantizar el orden y el bienestar de los asistentes. Además, exhortan a los visitantes a respetar el carácter religioso de las actividades.