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Las celebraciones de Semana Santa en Ayacucho es considerada como Patrimonio Cultural de la Nación. Foto. Andina
Las celebraciones de Semana Santa en Ayacucho es considerada como Patrimonio Cultural de la Nación. Foto. Andina
Por Redacción EC

La región de Ayacucho es uno de los destinos más importantes de los turistas en Semana Santa. Esta festividad religiosa concentra a miles de fieles y visitantes nacionales e internacionales.

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