En medio de los asaltos, extorsiones y amenazas que vive nuestro país en los últimos tiempos, el crimen organizado continúa ganando terreno sin que las principales autoridades cuenten con un plan integral hasta el momento. Según la Dirección de Inteligencia de la PNP, en 2024, se reportaron 19 432 casos de extorsión, que afectaron a comerciantes, profesionales, amas de casa y transportistas, mientras que se registraron 1 125 incidentes por sicariato, por lo que el Poder Ejecutivo oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por un periodo de 30 días calendario, desde las 00:00 horas del miércoles 21 de octubre. En ese contexto, uno de los temas que más consulta la ciudadanía al conocerse el estado de emergencia es la posibilidad de un toque de queda en Lima y Callao. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL TOQUE DE QUEDA TRAS LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA?

Aunque la medida indica que durante el estado de emergencia se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio, no impone un toque de queda generalizado.

A pesar de que no contempla por ahora la implementación del toque de queda en la capital, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, no lo descartó.

“Somos conscientes de que perjudica a gran parte del comercio de Lima y Callao, por tanto, toda medida restrictiva tiene que ser proporcional. […] Por eso es quese ha descartado por ahora la restricción nocturna”, declaró en diálogo conTV Perú.

¿QUÉ RESTRICCIONES HAY EN UN ESTADO DE EMERGENCIA?

El gobierno de José Jeri alista una nueva declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana con apoyo de las Fuerzas Armadas para luchar contra la criminalidad. Durante la proclamación, los agentes de seguridad tendrán, en caso de que ocurran situaciones de riesgo, la facultad de intervenir en un domicilio o establecimiento sin requerir una orden judicial, y podrán suspender una fiesta, reunión o cualquier otro evento, según sea necesario.

Asimismo, se reforzarán las acciones para dar batalla a la delincuencia común, el crimen organizado (extorsión y sicariato) y el narcotráfico mediante la inteligencia policial. Además, en este periodo del estado de emergencia habrá un riguroso control de armas y la verificación de las tarjetas de propiedad y licencias. Esto con el objetivo de reducir la actividad delictiva y debilitar el poder de las mafias que extorsionan a artistas, empresarios, directores de colegios y propietarios de negocios en general, quienes son victimas diariamente de estos criminales.