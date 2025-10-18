En medio de los asaltos, extorsiones y amenazas que vive nuestro país en los últimos tiempos, el crimen organizado continúa ganando terreno sin que las principales autoridades cuenten con un plan integral hasta el momento. Según la Dirección de Inteligencia de la PNP, en 2024, se reportaron 19 432 casos de extorsión, que afectaron a comerciantes, profesionales, amas de casa y transportistas, mientras que se registraron 1 125 incidentes por sicariato, por lo que se prevé que estas cifras aumenten este 2025. En ese contexto, el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas continúan coordinando las mejores condiciones para el estado de emergencia con el objetivo de luchar contra la delincuencia y un posible toque de queda. Por su parte, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) se mostró en contra de esta medida debido a que afectaría la economía de hoteles y restaurantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL TOQUE DE QUEDA TRAS LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA?

A través de una conferencia prensa, Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, anunció que preparan la declaración de un estado de emergencia en Lima Metropolitana, con la finalidad de combatir la criminalidad que golpea a miles de peruanos todos los días. Según el premier, esta medida tendrá una serie de acciones específicas y articuladas entre distintos sectores del Estado. Así, a pesar de que no contempla por ahora la implementación del toque de queda en la capital, Álvarez no lo descartó.

“No se ha contemplado como una medida el toque de queda, pero no la descarto. Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que la proponga, cuál es su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no responde a la nocturnidad que, según la criminología, era propia de los delincuentes más avezados”, dijo. Este pronunciamiento ha generado el malestar y la desconfianza de diversos sectores debido a la poca eficacia de este tipo de acciones frente a los avances tangibles del delito y la extorsión.

¿QUÉ RESTRICCIONES HAY EN UN ESTADO DE EMERGENCIA?

El gobierno de José Jeri alista una nueva declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana con apoyo de las Fuerzas Armadas para luchar contra la criminalidad. Durante la proclamación, los agentes de seguridad tendrán, en caso de que ocurran situaciones de riesgo, la facultad de intervenir en un domicilio o establecimiento sin requerir una orden judicial, y podrán suspender una fiesta, reunión o cualquier otro evento, según sea necesario.

Asimismo, se reforzarán las acciones para dar batalla a la delincuencia común, el crimen organizado (extorsión y sicariato) y el narcotráfico mediante la inteligencia policial. Además, en este periodo del estado de emergencia habrá un riguroso control de armas y la verificación de las tarjetas de propiedad y licencias. Esto con el objetivo de reducir la actividad delictiva y debilitar el poder de las mafias que extorsionan a artistas, empresarios, directores de colegios y propietarios de negocios en general, quienes son victimas diariamente de estos criminales.