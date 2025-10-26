El presidente de la República, José Jerí, participó este domingo en el homenaje al Señor de los Milagros en la provincia constitucional del Callao, en el marco del histórico retorno de la sagrada imagen al primer puerto luego de 22 años.
La ceremonia se desarrolló en la avenida La Marina, donde miles de fieles se congregaron para presenciar el paso del Nazareno Móvil, que trasladó al Cristo de Pachacamilla por las principales calles chalacas.
Durante el acto, el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, entregó una réplica de la imagen del Señor de los Milagros al mandatario como símbolo de fe y unión del pueblo chalaco. Posteriormente, ambos colocaron ofrendas florales en las andas del Cristo Moreno, antes de dar inicio al recorrido procesional.
El retorno del Señor de los Milagros al Callao generó una profunda emoción entre los devotos, quienes expresaron su fe a través de cánticos, rezos y muestras de agradecimiento. La última vez que la imagen visitó el primer puerto fue el 23 de octubre de 2003, por lo que esta jornada fue considerada un momento histórico y espiritual.
Por su parte, el presidente Jerí saludó a la multitud al retirarse del lugar, saludando desde su vehículo oficial a los asistentes que lo aclamaban durante su paso por la avenida Insurgentes.
El recorrido contó con un importante despliegue policial y de serenazgo, además del apoyo de personal de tránsito y la Municipalidad Provincial del Callao, para garantizar la seguridad de los asistentes.
Las autoridades estimaron la presencia de miles de fieles a lo largo del trayecto, quienes acompañaron con fervor la procesión del Nazareno Móvil, marcando un nuevo capítulo en la tradición religiosa chalaca.
