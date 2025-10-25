Un incendio de código 3 se desató la tarde de este sábado 25 de octubre en un establecimiento comercial ubicado en la cuadra seis del jirón Huanta, en pleno Cercado de Lima. Las llamas, que rápidamente se extendieron por la zona, afectaron entre 60 y 70 puestos de venta.

Hasta el lugar acudieron más de 40 bomberos de distintas compañías, quienes trabajaron arduamente para confinar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos.

Según precisó el brigadier mayor Fredy Rivera, jefe de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, las labores de extinción continuarán por varias horas más debido a la magnitud del siniestro y la gran cantidad de materiales inflamables dentro de los locales.

Durante las labores de rescate, comerciantes y vecinos intentaron salvar su mercadería, mientras los bomberos utilizaban escaleras telescópicas y mangueras de alta presión para controlar el fuego desde los techos.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que seis personas resultaron heridas: dos de ellas fueron atendidas en el lugar por quemaduras leves, mientras que las otras cuatro fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.