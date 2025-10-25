Un nuevo incendio en el Centro de Lima se reportó exactamente en unas galerías y talleres de mantenimiento, ubicados en el jirón Huanta, Barrios Altos. Al lugar han llegado más de 10 unidades de los Bomberos del Perú que ya controlan esta nueva emergencia.

Mario Casaretto, gerente de gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) indicó que los comerciamtes sí tienen permiso para estar en el lugar. Además, señaló que en la parte posterior hay almacenes que corren el riesgo de ser afectados.