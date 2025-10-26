El anda del Señor de los Milagros sufrió un percance durante su recorrido procesional en el Callao, el primero luego de 22 años. Y es que la imagen se inclinó a un lado ante el susto de los asistentes.

Este hecho ocurrió a la altura de la cuadra 13 de la avenida Sáenz Peña, cuando la cuadrilla levantó la sagrada imagen, pero en ese momento el peso del anda se inclinó hacia un lado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Afortunadamente, la rápida reacción de la cuadrilla y de los asistentes al recorrido procesional evitaron que el incidente pasara a mayores y la imagen prosiguió con el recorrido ya previsto.

Un minuto después, la escena se repitió, causando nuevos gritos de preocupación entre los fieles. Pese a los incidentes, la procesión continuó en orden, acompañada por cantos, rezos y muestras de fervor popular.

Se trata del cuarto recorrido procesional del Cristo de Pachacamilla, que realiza una visita en el Callao luego de 22 años de ausencia. La imagen partió del Santuario de las Nazarenas, en el Centro de Lima, a las 6 de la mañana.

Además, el presidente de la República, José Jerí, participó en el homenaje al Señor de los Milagros en la provincia constitucional del Callao, ceremonia que se desarrolló en la avenida La Marina.

Durante el acto, el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, entregó una réplica de la imagen del Señor de los Milagros al mandatario como símbolo de fe y unión del pueblo chalaco. Posteriormente, ambos colocaron ofrendas florales en las andas del Cristo Moreno, antes de dar inicio al recorrido procesional.

Cabe recordar que la última vez que la sagrada imagen visitó el primer puerto fue el 23 de octubre de 2003, por lo que esta jornada fue considerada un momento histórico y espiritual en la provincia constitucional.