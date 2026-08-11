El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dio a conocer hoy que en el primer semestre del año (enero-junio), se registró la mayor producción de arándanos, palma aceitera, pecana y otros artículos de consumo. El sector agropecuario experimentó en ese período un crecimiento de 1,2%.

El sector agropecuario mostró un aumento impulsado por la mayor producción del subsector agrícola (+0,8%) y del subsector pecuario (+2,0%).

Por ejemplo, el subsector agrícola registró un crecimiento de la producción de arándano +23,7% (mayor superficie en producción en La Libertad, Lambayeque e Ica) y la caña de azúcar para azúcar +23,0% impulsada por el aumento de la superficie cosechada (en La Libertad, Lambayeque y Piura, principalmente).

También se resaltó la producción de palma aceitera +16,7% (en San Martín y Ucayali); maíz amarillo duro +10,7% (en Ica, San Martín y Lambayeque); maíz amiláceo +9,0% (en Cusco, Cajamarca y Amazonas); arroz cáscara que creció en 7,5% (mayor superficie cosechada en Lambayeque, Tumbes y Piura), entre otros.

Asimismo, se puntualizó el crecimiento de la producción de pecana en +112% (en Ica) en los primeros seis meses del año, un artículo que destaca por su alta calidad y tamaño grande, donde Ica es la principal zona productora del país.

Lee también: SBS autoriza a AFP Integra cierre de dos agencias en Áncash e Ica

Por su parte, el subsector pecuario en los primeros seis meses de este año experimentó un aumento de 2% en comparación al mismo periodo del 2025, impulsado por la producción de pollo

Mientras, solo en el mes de junio se señala el crecimiento de la producción de pecana +177% (en Ica); arándano +28,3% (en Ica, Ancash y Lima); quinua +24,6% (en Apurímac y Cusco); maíz amiláceo +22,9% (en Cajamarca, Cusco y Amazonas), frijol grano seco +19,3% (en Huancavelica y Amazonas), entre otros.