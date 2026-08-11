El subsector agrícola registró un crecimiento de la producción de arándano +23,7% (mayor superficie en producción en La Libertad, Lambayeque e Ica). Foto: GEC.
El subsector agrícola registró un crecimiento de la producción de arándano +23,7% (mayor superficie en producción en La Libertad, Lambayeque e Ica). Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dio a conocer hoy que en el primer semestre del año (enero-junio), se registró la mayor producción de arándanos, palma aceitera, pecana y otros artículos de consumo. El sector agropecuario experimentó en ese período un crecimiento de 1,2%.

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