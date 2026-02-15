4 requisitos indispensables para tramitar tu VISA a México desde Perú

Desde abril de 2024, los ciudadanos peruanos deben gestionar una visa para ingresar a México, sin importar si el viaje es por turismo, estudios, trabajo o incluso escala. La medida, dispuesta por el gobierno mexicano, obliga a cumplir una serie de condiciones formales antes de planificar cualquier desplazamiento hacia ese país.

El procedimiento contempla la presentación de documentos específicos, el pago de una tarifa consular y la programación de una cita obligatoria ante la embajada. Si estás pensando viajar próximamente, es clave conocer cada detalle para evitar contratiempos. Conoce cuáles son los requisitos esenciales, los tipos de visa disponibles, los costos y quiénes están exentos de este trámite.

¿CUÁLES SON LOS 4 REQUISITOS INDISPENSABLES PARA OBTENER LA VISA?

Para iniciar el proceso, el solicitante debe reunir cuatro condiciones básicas exigidas por la autoridad consular mexicana:

Completar el formulario oficial de solicitud de visa, el cual debe descargarse y llenarse con la información personal requerida. Contar con el pasaporte en original y copia, asegurándose de que se encuentre vigente. Adjuntar una fotografía reciente tamaño pasaporte (4 x 4.5 cm), a color, con fondo blanco, sin lentes ni accesorios, colocada en el formulario. Sustentar solvencia económica mediante documentos que respalden ingresos o patrimonio, como constancias laborales con boletas de pago de los últimos seis meses, estados de cuenta bancarios recientes o documentos que acrediten propiedades o participación en negocios.

Estos elementos son indispensables para que la solicitud pueda ser evaluada por la representación diplomática.

¿QUÉ TIPOS DE VISA PUEDEN SOLICITARSE?

La autoridad migratoria mexicana contempla diversas categorías, según el motivo del viaje. La visa de visitante o turismo permite permanecer hasta 180 días sin realizar actividades remuneradas e incluye también a quienes solo transiten por el país. Existe además la visa por invitación para actividades académicas o institucionales sin pago.

En el ámbito educativo, se puede solicitar visa para estudios de corta duración o residencia temporal estudiante si la formación supera los 180 días. También están disponibles las visas para ministros de culto, residencia temporal por oferta laboral y permisos para familiares de residentes temporales o permanentes mexicanos.

Cada modalidad exige requisitos particulares, por lo que es importante elegir la categoría adecuada antes de iniciar el trámite.

¿CUÁNTO CUESTA Y CUÁNTO DEMORA EL TRÁMITE?

El costo de la visa mexicana para ciudadanos peruanos oscila entre 52 y 53 dólares estadounidenses. El procedimiento suele resolverse en aproximadamente un día, aunque la expedición formal del documento puede tardar hasta 72 horas después de la entrevista.

¿ES NECESARIA UNA CITA PREVIA?

La atención consular se realiza únicamente con cita programada a través del portal oficial Mi Consulado. No se permite la atención sin registro previo. Generalmente, el calendario se habilita en los últimos días de cada mes y la fecha exacta se anuncia en los canales oficiales de la embajada.

¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DE SOLICITAR VISA?

No necesitan tramitar visa quienes posean una visa vigente y de múltiples entradas de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o naciones del espacio Schengen. También están exentos quienes cuenten con residencia permanente en esos mismos países, además de Chile o Colombia, según informa la plataforma de América TV.

