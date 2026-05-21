En Venezuela continúa vigente el sistema de distribución de gasolina subsidiada destinado a los conductores registrados en la plataforma oficial y que mantienen actualizados sus datos personales y vehiculares. Este mecanismo busca optimizar la organización en la venta de combustible y regular el flujo de vehículos en las estaciones de servicio autorizadas. Para acceder al abastecimiento, los usuarios deben seguir un cronograma semanal establecido según el último número de la placa de cada vehículo. De esta manera, a cada conductor se le asignan días específicos para surtir gasolina, con el propósito de reducir aglomeraciones y mantener un despacho más ordenado en los diferentes puntos del país. A través de esta modalidad, las autoridades también buscan disminuir los tiempos de espera y agilizar la atención en las estaciones de servicio. Asimismo, el esquema por turnos pretende asegurar una distribución más equitativa del combustible subsidiado entre los ciudadanos inscritos en el programa oficial. Este modelo sigue siendo una de las principales estrategias implementadas por el Ejecutivo venezolano para administrar el acceso a la gasolina frente a la alta demanda que persiste en el territorio nacional.

Consulta AQUÍ qué día te toca surtir gasolina subsidiada en Venezuela

–Jueves 21 de mayo: placas que terminan en 9 y 0

–Viernes 22 de mayo: placas que terminan en 1 y 2

–Sábado 23 de mayo: placas que terminan en 3 y 4

–Domingo 24 de mayo: placas que terminan en 5 y 6

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.