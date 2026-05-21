Por Redacción EC

En Venezuela continúa vigente el sistema de distribución de gasolina subsidiada destinado a los conductores registrados en la plataforma oficial y que mantienen actualizados sus datos personales y vehiculares. Este mecanismo busca optimizar la organización en la venta de combustible y regular el flujo de vehículos en las estaciones de servicio autorizadas. Para acceder al abastecimiento, los usuarios deben seguir un cronograma semanal establecido según el último número de la placa de cada vehículo. De esta manera, a cada conductor se le asignan días específicos para surtir gasolina, con el propósito de reducir aglomeraciones y mantener un despacho más ordenado en los diferentes puntos del país. A través de esta modalidad, las autoridades también buscan disminuir los tiempos de espera y agilizar la atención en las estaciones de servicio. Asimismo, el esquema por turnos pretende asegurar una distribución más equitativa del combustible subsidiado entre los ciudadanos inscritos en el programa oficial. Este modelo sigue siendo una de las principales estrategias implementadas por el Ejecutivo venezolano para administrar el acceso a la gasolina frente a la alta demanda que persiste en el territorio nacional.