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Resumen

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Captura de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump. (Foto: EFE/ La Casa Blanca)
Captura de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump. (Foto: EFE/ La Casa Blanca)
Por Agencia EFE

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) interceptó este domingo dos aeronaves comerciales que violaron el espacio aéreo restringido sobre Bedminster (Nueva Jersey), donde se encuentra el club de golf en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pasó el fin de semana.

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