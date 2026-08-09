icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de personas caminando por una calle durante un apagón, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Fotografía de archivo de personas caminando por una calle durante un apagón, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

Cuba prevé un domingo de largos apagones que dejarán sin corriente hasta un 70 % del país en la hora “pico”, el de la tarde-noche, al cierre de una semana en la que sufrió una doble caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.