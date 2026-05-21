La corporación Ferreycorp fue incluida por noveno año consecutivo en el Índice Dow Jones Best in Class (antes Índice de Sostenibilidad Dow Jones) para la región MILA - Alianza del Pacífico. La compañía es la única empresa peruana presente en todas sus ediciones desde su lanzamiento en 2017.

Elaborado por S&P, el listado considera a empresas líderes en sostenibilidad que cotizan en las bolsas de Chile, Colombia, México y Perú (Alianza del Pacífico), tras su proceso de rebalanceo anual. En esta edición, Ferreycorp integra este índice de referencia junto con otras nueve empresas peruanas.

Para su incorporación en el Índice Dow Jones Best in Class para la región MILA - Alianza del Pacífico, Ferreycorp superó una evaluación que incluyó variables clave de su gestión sostenible. En específico, en el ámbito de gobernanza y economía, se analizaron dimensiones como el gobierno corporativo, la cadena de suministro, la gestión de riesgos, la materialidad, la transparencia y emisión de reportes, así como la ética empresarial.

En el frente ambiental, se examinaron aspectos como la política y el sistema de gestión ambiental, la gestión energética, la gestión hídrica, la gestión de residuos, la estrategia climática, que contempla la gestión de riesgos físicos y de transición, y la sostenibilidad del producto.

Asimismo, en materia social, la evaluación abordó aspectos como la atracción y retención del talento, el desarrollo del capital humano, la seguridad y salud ocupacional, y la relación con los clientes.