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En esta edición, Ferreycorp integra este índice de referencia junto con otras nueve empresas peruanas. Foto: GEC.
En esta edición, Ferreycorp integra este índice de referencia junto con otras nueve empresas peruanas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La corporación Ferreycorp fue incluida por noveno año consecutivo en el Índice Dow Jones Best in Class (antes Índice de Sostenibilidad Dow Jones) para la región MILA - Alianza del Pacífico. La compañía es la única empresa peruana presente en todas sus ediciones desde su lanzamiento en 2017.

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