Ventas de Ferreycorp superan los US$2.100 millones en 2025

En soles, alcanzaron S/ 7,798 millones. Foto: GEC.
En el 2025, las ventas de la corporación Ferreycorp, ascendieron a US$2.177 millones, mayores en 8% frente al 2024. En soles, alcanzaron S/ 7,798 millones, superiores en 3% respecto del año previo.

