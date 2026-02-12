Ventas de Ferreycorp superan los US$2.100 millones en 2025

En el 2025, las ventas de la corporación Ferreycorp, ascendieron a US$2.177 millones, mayores en 8% frente al 2024. En soles, alcanzaron S/ 7,798 millones, superiores en 3% respecto del año previo.

La demanda de maquinaria Caterpillar y marcas aliadas; de repuestos y servicios; y de negocios tales como alquiler de maquinaria, provisión de servicios logísticos y consumibles, entre otros, contribuyeron a estos niveles de operación.

Durante el año, destacó el impulso de la minería a tajo abierto y subterránea, que contribuyó con el 57% del total de las ventas de Ferreycorp y sus empresas; el sector construcción, con el 22%; industria, comercio y servicios, con el 9%; agricultura, forestal, pesca y marino, consolidando un 5%, entre otros

Por su parte, la utilidad neta al 31 de diciembre de 2025 alcanzó S/481 millones, cercana a los S/489 millones registrados el año anterior, lo que representó una reducción de 1,7%. En tanto, el incremento en el precio de la acción, de 33%, sumado al dividendo total por acción, representó un rendimiento total para el accionista de 46,8% en 2025.

En el 2025, las empresas que representan a Caterpillar en el Perú sumaron ventas de US$1.779 millones, generando el 81% del total de los ingresos de la corporación; los distribuidores Caterpillar y otros negocios en el exterior, US$189 millones, el 8% del total; y los negocios que complementan la oferta en el Perú y otros países de Sudamérica, US$209 millones, el 11% de las ventas totales.

Destacaron que al 31 de diciembre del 2025, las ventas de Caterpillar mostraron una participación de 75% en los ingresos totales de la corporación, lo que comprende la venta y el alquiler de máquinas y motores, así como la provisión de repuestos y servicios a sus flotas.