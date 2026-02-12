China rechaza declaraciones de Washington sobre la soberanía en puerto peruano de Chancay

Escuchar
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a Estados Unidos tras acusaciones de perdida de soberanía del Perú en el Puerto de Chancay. (Imagen: Andina)
Por Agencia EFE

China expresó este jueves su “fuerte insatisfacción” por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del puerto peruano de Chancay y acusó a Washington de realizar una “fabricación y difamación flagrantes” en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco.

