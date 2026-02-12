Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este jueves 12 de febrero?

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la jornada anterior, la moneda cerró en S/3,3550. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El tipo de cambio para jueves 12 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú. En la jornada anterior, la moneda cerró en S/3,3550.

