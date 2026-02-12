Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este jueves 12 de febrero?

El tipo de cambio para jueves 12 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú. En la jornada anterior, la moneda cerró en S/3,3550.
LEE TAMBIÉN: Tipo de cambio cayó 10% en el último año: ¿el entorno global incierto impactará en el comercio peruano?
Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.
De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.
MÁS INFORMACIÓN: Petro-Perú: El directorio y la gerencia general seguirían sin ponerse de acuerdo en la forma de reducir personal, ¿cuándo vence el plazo?
Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.
Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.
El presidente de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, afirmó que no tiene intención de despedir al presidente de la #ReservaFederal, #JeromePowell, tras días de críticas en los que lo calificó de "gran perdedor" y sugirió su destitución. En declaraciones recientes, Trump expresó su deseo de que Powell sea más proactivo en la reducción de las #tasasdeinterés, considerando que es el momento adecuado para hacerlo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los mercados financieros, donde las críticas de Trump a Powell generaron caídas significativas en Wall Street. A pesar de las tensiones, Powell ha mantenido su postura de no apresurar recortes en las tasas de interés y ha enfatizado la importancia de la independencia de la Reserva Federal.
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales #DonaldTrump #JeromePowell #ReservaFederal #tasasdeinterés #economía #WallStreet #FED #inflación #mercadosfinancieros #políticamonetaria #independenciaFED
Donald Trump
Jerome Powell
Reserva Federal
tasas de interés
inflación
Wall Street
mercados financieros
política monetaria
independencia de la FED
críticas de Trump a Powell
despido de Powell
economía de EE.UU.
recortes de tasas
volatilidad del mercado
Truth Social
declaraciones de Trump
reacción de los mercados
FED y política
presión sobre Powell
mandato de Powell