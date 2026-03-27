El precio del dólar cerró hoy en S/3,486, según información del Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, la moneda avanzó 10 puntos con respecto al cierre del jueves que se situó en S/3,485, indicó Renta4 SAB.
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Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.
Asvim Asencios, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó demanda de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4750 y máximo de S/3,4980. Además, en el mercado se negociaron US$388 millones a un precio promedio.
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Por otro lado, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se ubicaron en 210 mil, ligeramente por debajo de las 211 mil previstas y por encima de las 205 mil del periodo anterior, reflejando estabilidad en el mercado laboral.
¿En cuánto cerró el dólar el jueves 26 de marzo?
El dólar cerró en S/3,485, con un avance de 320 puntos con respecto al cierre del miércoles que se situó en S/3,4530.
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