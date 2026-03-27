Resumen

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El dólar avanzó 10 puntos con respecto al cierre del jueves. Foto: GEC.
El dólar avanzó 10 puntos con respecto al cierre del jueves. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,486, según información del Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, la moneda avanzó 10 puntos con respecto al cierre del jueves que se situó en S/3,485, indicó Renta4 SAB.

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