Tipo de cambio: ¿En cuánto está cerró el dólar este miércoles 11 de febrero?

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3550, retrocediendo 30 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,3580, según informó Renta4 SAB.
Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3560 y mínimo de S/3,3550. Además, en el mercado se negociaron US$180 millones a un precio promedio de 3.3555.
Asimismo, se vencieron S/360 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. No obstante, se colocaron Swap Cambiario Compra por S/157 millones a 3 meses.
Respecto al índice DXY, cayó a 96.76 (-0,13%), continuando la tendencia a la baja desde el viernes pasado luego de haber subido 2,50% del 27 de enero al 5 de febrero.
Por otro lado, el Banco de Crédito del Perú prevé que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantendrá su tasa de referencia en 4,25% en la reunión de este mes, con baja probabilidad de un recorte inmediato.
Según el BCP, una reducción recién se daría en el segundo semestre de 2026, cuando la tasa podría bajar a 4%, en un escenario de inflación controlada, sol apreciado y eventuales recortes de tasas en EE. UU.
El presidente de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, afirmó que no tiene intención de despedir al presidente de la #ReservaFederal, #JeromePowell, tras días de críticas en los que lo calificó de "gran perdedor" y sugirió su destitución. En declaraciones recientes, Trump expresó su deseo de que Powell sea más proactivo en la reducción de las #tasasdeinterés, considerando que es el momento adecuado para hacerlo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los mercados financieros, donde las críticas de Trump a Powell generaron caídas significativas en Wall Street. A pesar de las tensiones, Powell ha mantenido su postura de no apresurar recortes en las tasas de interés y ha enfatizado la importancia de la independencia de la Reserva Federal.
