Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El dólar retrocedió 30 puntos respecto al cierre del martes. Foto: GEC.
El dólar retrocedió 30 puntos respecto al cierre del martes. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3550, retrocediendo 30 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,3580, según informó Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tipo de cambio: ¿En cuánto está cerró el dólar este miércoles 11 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está cerró el dólar este miércoles 11 de febrero?

El amor se registra: casi 5 mil parejas reafirmaron su relación inscribiendo su convivencia en la Sunarp
Perú

El amor se registra: casi 5 mil parejas reafirmaron su relación inscribiendo su convivencia en la Sunarp

BCRP: expectativas de inflación a 12 meses se redujeron 2,03% en enero de 2026
Perú

BCRP: expectativas de inflación a 12 meses se redujeron 2,03% en enero de 2026

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?
Perú

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?