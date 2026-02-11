Tipo de cambio: ¿En cuánto está cerró el dólar este miércoles 11 de febrero?

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3550, retrocediendo 30 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,3580, según informó Renta4 SAB.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3560 y mínimo de S/3,3550. Además, en el mercado se negociaron US$180 millones a un precio promedio de 3.3555.

Asimismo, se vencieron S/360 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. No obstante, se colocaron Swap Cambiario Compra por S/157 millones a 3 meses.

Respecto al índice DXY, cayó a 96.76 (-0,13%), continuando la tendencia a la baja desde el viernes pasado luego de haber subido 2,50% del 27 de enero al 5 de febrero.

Por otro lado, el Banco de Crédito del Perú prevé que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantendrá su tasa de referencia en 4,25% en la reunión de este mes, con baja probabilidad de un recorte inmediato.

Según el BCP, una reducción recién se daría en el segundo semestre de 2026, cuando la tasa podría bajar a 4%, en un escenario de inflación controlada, sol apreciado y eventuales recortes de tasas en EE. UU.