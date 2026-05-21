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Día 1 Summit. (Foto: Hugo Pérez)
Día 1 Summit. (Foto: Hugo Pérez)
Por Christian Silva

Frente al panorama de incertidumbre electoral, a la espera del resultado presidencial para el próximo quinquenio, las compañías en el país apuntan a la prudencia al decidir las próximas inversiones, aunque también vislumbran potencial para que se mantenga la senda de crecimiento. Esta fue una de las principales reflexiones de los panelistas en el espacio ‘El tablero económico del ciclo político’ en el Día1 Summit, organizado por El Comercio.

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