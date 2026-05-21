Frente al panorama de incertidumbre electoral, a la espera del resultado presidencial para el próximo quinquenio, las compañías en el país apuntan a la prudencia al decidir las próximas inversiones, aunque también vislumbran potencial para que se mantenga la senda de crecimiento. Esta fue una de las principales reflexiones de los panelistas en el espacio ‘El tablero económico del ciclo político’ en el Día1 Summit, organizado por El Comercio.

Desde el sector de telecomunicaciones, Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro, comentó que, para continuar con el despliegue de inversiones, se debe observar lo que puede pasar en el país en los siguientes años.

En ello coincidió Rodrigo Gallegos, director Legal y Asuntos Corporativos de Backus. “Las inversiones que van a un horizonte de 10 y 15 años van más allá de cualquier elección”, indicó.

Es así que, añadió Orihuela, desde el empresariado prima la prudencia y una visión que prioriza el largo plazo.

Asimismo, el ejecutivo de Claro sostuvo que los niveles de inversión del sector son históricos.

“Vemos que hay una confianza estructural en el sector de telecomunicaciones. Vamos a tener una cifra récord de inversión en el sector por encima de los US$1.700 millones, cuando en el 2025 tuvimos US$1.300 millones y hace cinco años estábamos por debajo de los US$1.000 millones”, apuntó.

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Esta tendencia de crecimiento, agregó, se ve apalancada por el despliegue de la tecnología de 5G, el aumento de las redes de fibra óptica y la incorporación de inteligencia artificial, acompañada de ciberseguridad.

A su vez, Gallegos señaló que los períodos electorales son parte del proceso de una visión de largo plazo en las empresas.

Además, sostuvo que desde Backus se toman con precaución las inversiones en periodos de mayor volatilidad e incertidumbre por las elecciones. Es así que se planifica, con flexibilidad, y se analizan diversos escenarios. Agregó que se observa estabilidad regulatoria en el país, pero también los proyectos que cambian las leyes y la capacidad de establecer diálogo con las instituciones públicas.

También resaltó que en este nuevo quinquenio se contará con una Cámara de Senadores y agregó que se espera que haya un próximo Congreso con mayor diálogo y estabilidad.

Día 1 Summit. (Foto: Hugo Pérez)

Para Christel Achata, CFO de Latam Perú, es natural que en el actual proceso electoral haya una cuota de incertidumbre y, con ello, cautela en las decisiones de inversión y de asignación de recursos. Ello no frena la economía, añadió.

“Para Latam, el Perú sigue siendo un mercado estratégico”, indicó.

La ejecutiva señaló que se toman en cuenta factores como la demanda, necesidades de conectividad y sostenibilidad. Además, sostuvo que el Estado tiene un rol clave para definir reglas claras y predictibles que generen confianza empresarial.

Optimismo en el crecimiento del país

En medio del conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos-Israel e Irán, y ante el alza en los precios de los combustibles, Achata indicó que desde la compañía se están tomando decisiones con cautela, cuidando la caja financiera.

En esta situación, se viene revisando el portafolio de inversiones de manera temporal y priorizando los aspectos estratégicos, incluyendo la adquisición de flota. Añadió que el objetivo de Latam Airlines es continuar con la línea de crecimiento del sector.

En el Perú, comentó, se van a recibir los primeros aviones Airbus 321XLR. “Para el Perú sería una oportunidad única de dar un salto grande si logramos traer esos aviones, porque podríamos conectar Lima con una serie de destinos de Norteamérica a los que nunca hemos volado de manera directa”, expresó Achata.

Dos factores que pueden definir el próximo quinquenio, añadió, son el nuevo estándar en el precio de los combustibles y las condiciones de competitividad que tenga el mercado peruano.

En el caso de Backus, Gallegos indicó que en el Perú, la compañía identifica potencial de crecimiento en cuanto a demanda de cerveza. “El consumo per cápita del Perú es 30% menos que el de México y Colombia, 20% menos que Chile, entre 50% y 80% menos que en Alemania. El año pasado cerramos con crecimiento en volumen después de muchos años de decrecimiento”, expresó.

Gallegos sostuvo que la compañía cervecera se encuentra en un “escenario de prudencia activa”, sin estar en una expansión ofensiva o defensiva.

Por su parte, Orihuela señaló que para el grupo América Móvil, el Perú también es un mercado estratégico. En la actual coyuntura, indicó que se busca un equilibrio en las inversiones.

Añadió que la irrupción de la inteligencia artificial ha generado un crecimiento de los costos en los elementos tecnológicos. Además, apuntó que se tiene que acelerar el despliegue de cobertura de la tecnología 5G a nivel urbano y rural.

Predictibilidad

Hacia el final del bloque, Gallegos comentó que se requiere predictibilidad regulatoria para las inversiones. Agregó que se debe trabajar en cambiar la ‘tramitología’ y mejorar la confianza y el diálogo entre el sector público y privado.

Achata consideró que se necesita la formalización de una política de Estado diseñada para el sector aéreo, con objetivos comunes con los distintos actores que participan en esta actividad. A ello se suma la necesidad de contar con estabilidad regulatoria y reglas claras.

Además, dijo, se necesita priorizar con urgencia la inversión en la infraestructura de los aeropuertos en regiones del país, y revisar el caso de Cusco por los obstáculos que puede enfrentar un visitante a la hora de planear su viaje, como la saturación del aeropuerto en dicha región, y el servicio de buses y las entradas a Machu Picchu.

Orihuela agregó que también se necesita trabajar en destrabar la regulación y no generar fricciones en el sector telecomunicaciones.