El canciller Hugo de Zela informó este lunes 3 de noviembre que la ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Ante esta situación, el Gobierno peruano anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con la nación mexicana.

Durante una conferencia de prensa en Torre Tagle, De Zela señaló que el Ejecutivo recibió “con sorpresa y con profundo pesar” la noticia de que Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, fue asilada en la sede diplomática mexicana.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“La expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú”, declaró el canciller.

Agregó que la medida representa “un acto inamistoso” y recordó que tanto el actual como el anterior presidente de México han intervenido en los asuntos internos del país. “Frente a este acto inamistoso (...) el Gobierno peruano ha decidido, en la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, afirmó.

De Zela también cuestionó la postura del Gobierno mexicano tras los hechos de diciembre de 2022, al indicar que “pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos” ocurridos y “difundió una versión tendenciosa e ideologizada”.

“Han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México”, subrayó.