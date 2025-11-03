La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el plan de medios de la franja electoral para los comicios internos, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Según la Resolución Jefatural N° 000174-2025-JN/ONPE, se detalla que 38 organizaciones políticas realizaron la selección de tiempos y espacios a través de sus representantes acreditados en el PDF Claridad.

En tanto, el partido Sí Creo no hizo uso del monto adjudicado mediante otra resolución jefatural del pasado 17 de octubre, al haberse desistido de participar en la franja electoral.

En aquella fecha la ONPE estableció la adjudicación económica correspondiente a cada organización política para la contratación de propaganda electoral en los medios de comunicación y medios digitales registrados como proveedores.

Mediante la Resolución Jefatural Nº 000166-2025-JN/ONPE, se precisó que el monto destinado para la transmisión de la franja electoral en las elecciones primarias de los comicios generales del 12 de abril del 2026 asciende a S/ 19 millones 057 mil.

Refiere que hasta el plazo límite previsto por ley, el 1 de septiembre de 2025, un total de 39 organizaciones políticas comunicaron a la ONPE la modalidad de elecciones primarias que seleccionaron.

De ese número, solo dos partidos optaron por la modalidad de elecciones de candidatos con voto únicamente de afiliados. Por ello, recibirán S/ 244.320.52 cada uno por dicho concepto, S/ 146.592.31 por radio y TV, y S/ 97.728.21 por redes sociales.

En tanto, los 37 partidos políticos restantes elegirán a sus postulantes mediante el voto de delegados. Así, recibirán S/ 122.160.25 cada uno, S/ 73.296.15 destinado a radio y televisión, y S/ 48.864.10 para redes sociales.

Del mismo modo, entre el 20 y el 30 de octubre, la ONPE habilitó el Portal Digital de Financiamiento “Claridad”, con el propósito de que cada organización política, de acuerdo con su preferencia y el monto económico adjudicado, seleccione los espacios y tiempos disponibles para la contratación de propaganda electoral en medios de comunicación y digitales.