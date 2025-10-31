Alexander Villarroel Zurita
La Libertad como epicentro político: La estrategia de Keiko y López Aliaga frente al poderío regional de Acuña
La región La Libertad se mantiene como un epicentro político; y los aspirantes al sillón presidencial lo saben muy bien. Tanto la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arribaron a la región norteña en el primer tramo de esta contienda electoral que ya está en marcha. Fujimori oficializó, desde Trujillo, que estará en la carrera hacia Palacio de Gobierno este 2026, mientras que López Aliaga arribó a la ciudad apenas al día siguiente de haber presentado su plancha presidencial. Una señal del peso que la región conserva en el mapa electoral, donde Alianza para el Progreso (APP), que lidera César Acuña, mantiene a su vez influencia.

