Conforme a los criterios de Saber más

Por Ariana Lira Delcore y Jonathan Rojas Oré

Alianza para el Progreso, el partido fundado por César Acuña, no ha sido ajeno a los escándalos y denuncias. Más de una vez, frases como “plata como cancha” o personajes como los otrora prófugos Edwin Donayre y Benicio Ríos han acaparado los titulares. No obstante, la organización constituye hoy la segunda fuerza política más grande del Congreso. Y, aunque las encuestas de intención de voto aún no traen buenas noticias, el empresario de universidades se prepara una nueva carrera por el sillón presidencial.

Los inicios

Alianza para el Progreso (APP) fue fundado hace 19 años por César Acuña Peralta, cuando este era congresista por Solidaridad Nacional, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Cinco años más tarde, el partido se inauguraba en la arena electoral en las elecciones generales del 2006, con el exparlamentario Natale Amprimo como candidato a la presidencia.

No fue un buen comienzo. Amprimo alcanzó menos del 0,5% de votos, quedando en décimo puesto en una contienda que coronó a Alan García como jefe de Estado por segunda vez. En el Congreso, la suerte no fue distinta: el partido no consiguió ningún escaño.

El 8 de setiembre del 2005, César Acuña presentó a Natale Amprimo como candidato presidencial de APP, con miras a las elecciones generales del 2006 (Foto: Germán Falcón/Archivo EC).

Luego del intento fallido del 2006, APP se involucró en la política subnacional, donde obtuvo mejores resultados: César Acuña fue alcalde de Trujillo en dos periodos consecutivos (2007-2010 y 2011-2014) y fue electo gobernador regional de La Libertad en el 2014.

Elecciones generales del 2011

En el 2011, partido volvió a participar en las elecciones generales, aunque esta vez lo hizo en alianza con el Partido Humanista Peruano, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Restauración Nacional.

La unión electoral, denominada “Alianza por el gran cambio”, tuvo a Pedro Pablo Kuczynski como candidato a la presidencia. PPK quedó fuera de la contienda en primera vuelta, pero la alianza logró colocar a 12 congresistas. De estos, únicamente dos pertenecían a APP: Richard Acuña (hijo de César) y Luis Iberico.

Pedro Pablo Kuczynski al lado de César Acuña, durante la campaña de Alianza por el Gran Cambio, en el 2011. Junto a ellos, los representantes del resto de partidos de la alianza: Lourdes Flores (PPC), Yehude Simon (Partido Humanista Peruano) y Humberto Lay (Restauración Nacional). (Foto: Archivo EC).

Pero las amistades electorales duraron poco y, una vez en el Congreso, la alianza entre las cuatro agrupaciones políticas se desintegró. Luego de sucesivas renuncias de legisladores a la bancada de Alianza por el Gran Cambio, el grupo parlamentario se quedó únicamente con miembros de APP y el PPC, siete en total. La nueva bancada se denominó PPC-APP.

La bancada PPC-APP en reunión con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en el 2015 (Foto: Archivo EC).

Elecciones del 2016: Un apepista a Palacio

Esta vez, APP también iría en alianza electoral, pero el candidato al sillón presidencial no sería un extraño: en octubre del 2015, César Acuña renunció al gobierno regional de La Libertad para postular a la presidencia de la República en representación de su partido.

Bajo el nombre “Alianza para el progreso del Perú”, APP, Somos Perú y Restauración Nacional unieron fuerzas para los comicios generales.

La candidatura de Acuña, sin embargo, quedó frustrada. El 5 de marzo, a poco más de un mes de la primera vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó al líder de APP del proceso electoral.

Acuña Peralta, que para ese entonces ocupaba el cuarto puesto en las encuestas -con un 6% de intención de voto, según Ipsos -fue sancionado luego de que “Panorama” revelara que, en febrero, el candidato había regalado S/ 10.000 a comerciantes de un mercado en Chosica. Ello, pese a que la Ley de Partidos Políticos prohibía la entrega de dinero por parte de los candidatos a potenciales votantes.

“Se aprecia evidentemente que el candidato presidencial César Acuña Peralta incurrió en la conducta prohibida en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, toda vez que prometió y ofreció dinero en un acto proselitista de la alianza electoral Alianza para el Progreso del Perú”, señaló la resolución del ente electoral.

“Quien debe decidir si es que si no sigo es el pueblo. Quien elige al presidente no son los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. [...] Los peruanos deben estar decepcionados de cómo se está llevando este proceso electoral”, reclamó Acuña en ese entonces.

Hasta antes de su exclusión, las encuestas mostraban que el principal motivo por el cual el electorado votaría por el líder de APP era debido a que se trataba de un candidato nuevo.

ENCUESTA NACIONAL URBANA - RURAL Estudio de opinión realizado por Ipsos Opinión y Mercado S.A., en exclusividad para El Comercio y los suscriptores de Opinión Data, del 13 al 18 de febrero de 2016 a 1815 personas mayores de 18 años residentes de 24 departamentos, 61 provincias y 66 localidades del país.

En las elecciones congresales, la alianza electoral obtuvo el 9,3% de votos válidos, y APP logró colocar a nueve parlamentarios a nivel nacional, siete más que en el 2011.

En agosto del 2019, declaraciones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, complicaron la situación de la bancada apepista. Según el delator, el congresista por APP y ex primer ministro de Martín Vizcarra, César Villanueva, recibió dos pagos ilícitos de la constructora brasileña por un total de US$60.000, cuando era gobernador regional de San Martín. Ello con el objetivo de beneficiar a la empresa con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, en el 2008.

Otros escándalos protagonizados por la bancada fueron las condenas judiciales contra los parlamentarios Edwin Donayre (Ayacucho) y Benicio Ríos (Cusco). Mientras que el primero fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de peculado en agravio del Estado, por el caso ‘Gazolinazo’, el segundo fue condenado a siete años de cárcel por el delito de colusión agravada. Ambos congresistas se mantuvieron prófugos antes de su captura, pese al levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Edwin Donayre fue capturado por la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra, el 31 de octubre del 2019. Durante su intervención, Donayre cargaba una mochila que llevaba dentro una peluca. Hoy, el excongresista cumple su condena en el penal Castro Castro.

2020: La segunda fuerza más grande del Congreso

Tras la disolución del Congreso de la República del 30 de setiembre, APP obtuvo 22 curules en las elecciones extraordinarias del 2020, 13 más que en el 2016. Así, la bancada apepista se convertiría en la segunda más extensa del Parlamento, detrás de Acción Popular. Entre los rostros más visibles están Omar Chehade y Carmen Omonte, ambos representantes de Lima.

Año Tipo de elección En alianza con Nombre de la alianza % de votos válidos (congresal) Congresistas electos de APP Variación respecto de los anteriores comicios 2006 General N/A N/A 2,3% 0 N/A 2011 General Partido Humanista Peruano, PPC y Restauración Nacional Alianza por el gran cambio 14,4% 2 +2 2016 General Somos Perú y Restauración Nacional Alianza para el Progreso del Perú 9,3% 9 +7 2020 Congresal extraordinaria N/A N/A 8,1% 22 +13

Sin embargo, como ha explicado este Diario, este resultado favorable no se debió a una mayor cantidad de votos, sino a una fragmentación electoral ocasionada por la pérdida de potencia de Fuerza Popular en determinadas regiones, especialmente en el norte del país. En total, APP fue el partido con más votos en seis regiones: Cajamarca, La Libertad, Tumbes, Ica, Moquegua y Loreto.

En general, el voto de APP en lo que va del periodo legislativo ha sido especialmente disciplinado. Como explicó El Comercio, se trata de una de las pocas bancadas del actual Parlamento en las que no existen facciones ni disputas de liderazgo, algo que se refleja en las votaciones en bloque.

Pese a que la vocería de la bancada la tiene el congresista Fernando Meléndez (Loreto), fuentes de APP aseguran que el más cercano a César Acuña es Luis Valdez, parlamentario por La Libertad y secretario general del partido. Las mismas fuentes refieren que Acuña Peralta mantiene coordinaciones constantes con la bancada.

Hasta el momento, la bancada apepista apoyó iniciativas legislativas que han generado conflictos con el poder Ejecutivo, como el retiro de fondos de las AFP, la devolución de aportes de la ONP o la ley de reprogramación y congelamiento de deudas.

Para el analista político José Carlos Requena, la bancada apepista ha mostrado el apoyo a medidas de corte populista en base a una mirada a corto plazo.

“En estos temas o medidas claramente se ha evidenciado eso (populismo), y lo que se ha visto es que entre los congresistas de esas bancadas han primado ánimos mas coyunturales que una mirada de largo plazo”, señala.

Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides, considera que el respaldo a medidas populares pero con poco sustento técnico responde a “un intento para posicionarse políticamente de cara al proceso electoral (del 2021)”.

En lo que va del periodo legislativo actual, más de un parlamentario de APP ha generado polémica. Cuando el Congreso no se había instalado aún, Humberto Acuña Peralta, entonces parlamentario electo por Lambayeque, se convirtió en sujeto de una investigación preliminar por el caso Odebrecht. Las pesquisas, a cargo del equipo especial Lava Jato, son por presuntas irregularidades en la licitación el Proyecto Olmos cuando se desempeñaba como gobernador de dicha región.

“Lo único que tengo que decir es que la parte técnica no la veía yo, sino los técnicos. [...] No van a encontrar [...] ‘codinomes’ ni que me hayan sobornado. [...] Lo que nosotros hicimos [cuando era gobernador] fue defender el proyecto a través de un montón de comunicados. Nuestros actos han sido totalmente transparentes”, dijo el hermano del líder apepista en febrero del año pasado.

Luego, el 2 de setiembre, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la condena de 3 años de pena privativa de libertad suspendida, contra Humberto Acuña por el delito de cohecho activo genérico en condición de cómplice. El 30 de ese mismo mes, el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de casación que interpuso legislador, actual presidente de la Comisión de Presupuesto.

En mayo, un video difundido por un medio regional mostró al congresista Marco Verde (Pasco) incumpliendo la cuarentena obligatoria, sin mascarilla y junto a un grupo de personas, en su casa en Oxapampa. En ese momento, el legislador dijo que se sometía a las investigaciones que se crean convenientes.

Poco después, el 23 de junio, se conoció que el congresista César Combina (Junín) regaló mascarillas en varias zonas de su región, con su nombre y rostro, así como con el logo del partido. El legislador señaló que fue un “error involuntario”.

En agosto, el partido de Acuña protagonizó una polémica luego de que se identificara que el congresista que -por tener el micrófono abierto- había insultado al presidente Martín Vizcarra en el pleno virtual extraordinario del 5 de julio, era Jhosept Amado Pérez Mimbela (Ancash).

2021: El retorno de Acuña y las amistades frustradas

El 12 de octubre, el último día de plazo para inscribir alianzas electorales de cara a las elecciones del 2021, APP y el Partido Popular Cristiano (PPC) sellaron una coalición para tentar juntos los comicios de abril próximo, bajo el nombre “Alianza para el Progreso del Perú”, el mismo utilizado en el 2015, con César Acuña como candidato a la presidencia.

Satisfechos de la Alianza Para el Progreso del Perú en la que, con el aporte de @ppc_peru, consolidamos un espacio de centro, reforzando nuestro equipo con profesionales de primer nivel, con experiencia en gestión y que comparte nuestro compromiso por la reconstrucción del Perú. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) October 12, 2020

No obstante, la alianza -que iba a ser la única en el proceso electoral- tuvo corta vida. A la molestia que generaba la coalición en la facción tradicional del PPC se sumó la difusión de extractos de audios de la Comisión Política Ampliada de dicho partido publicados por este Diario, en los que se oía a miembros del PPC referirse en malos términos a César Acuña.

Cinco días después de sellada la alianza, APP anunció la ruptura del acuerdo electoral.

“Habiendo sido de conocimiento público que un sector de dirigentes y militantes del PPC han mostrado abiertamente su manifiesta disconformidad con este esfuerzo por la unidad entre nuestros partidos, con expresiones y actos por todos conocidos, y habiendo hecho una profunda y meditada evaluación de esta situación y sus repercusiones futuras, hemos tomado la decisión de no continuar con la referida alianza”, señaló el comunicado.

#COMUNICADO: Nos hemos visto obligados a desistir de nuestra alianza electoral con el @PPCPeru debido a la división existente en su organización política. pic.twitter.com/OlESF6rJYw — APP (@Peru_APP) October 17, 2020

Esta, sin embargo, no fue el primer acuerdo con APP que se veía frustrado en el proceso actual. A fines de setiembre, el exministro de Salud, Fernando D’Alessio- que días antes había anunciado que integraría la plancha presidencial de César Acuña- informó su alejamiento de APP por “incompatibilidad de caracteres”.

Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, realizada entre el 21 y el 22 de agosto, Acuña se encuentra en octavo lugar en intención de voto, con 2%.

¿En qué cree APP?

Tanto Requena como Radzinsky coinciden en calificar al partido de Acuña como “de centro”. Este último, sin embargo, considera que, más que por un perfil ideológico, el partido se ha caracterizado por “un estilo programático y proselitista, no tan cercano al debate ideológico”.

En diálogo con El Comercio, Luis Valdez, secretario general de APP, señaló que el rol del Estado en la economía debe ser uno de promoción “de la inversión público-privada orientada al beneficio del país".

En cuanto al sector Salud, Valdez consideró que la clave está en fortalecer la atención primaria, “ya que no existe”.

Al ser consultado por la postura del partido con respecto al matrimonio igualitario y la unión civil, el parlamentario sostuvo que en la organización “no hemos tenido un debate acerca de ello”.

En enero, durante un debate electoral realizado en la redacción de El Comercio, Carmen Omonte, entonces candidata al Congreso por APP, dijo que el partido no había definido aún su postura acerca de estos temas. Sin embargo, afirmó que, paralelamente a la discusión, “ya debiera asumirse la decisión de otorgar un marco de protección económica, tanto de derechos hereditarios, patrimoniales, de seguro social para las parejas del mismo sexo”.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, al 2019, APP contaba con 223,013 afiliados. El partido con mayor número de inscritos a nivel nacional, después del PPC (265,870), el Partido Nacionalista Peruano (229,521) y Acción Popular (228,041).

Evolución de la cantidad de afiliados a APP entre los años 2006 y 2017. Fuente: ROP

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra aseguró que responderá al nuevo pedido de vacancia con calma y firmeza