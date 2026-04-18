Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tiene plata, tiene equipo y tiene una correa anchísima que le ha permitido hacer campaña vacilándose de sí mismo. El ‘yo me río de mi persona’ fue la única emoción que pudo vender en una contienda en la que cualquier rival era un orador brillante a su lado. Rió e hizo reír bastante; pero otra cosa fue que, en pleno debate presidencial, el pico dramático de la campaña en el que se cruzaron los destinos de los 34 candidatos, Carlos Álvarez lo remedase. No podía reírse, no debía, no cabía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.