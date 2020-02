Caso Olmos: Fiscalía investiga de manera preliminar al virtual congresista Humberto Acuña

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, investiga de manera preliminar a Humberto Acuña, exgobernador de Lambayeque y virtual congresista de Alianza para el Progreso (APP), por el Caso Olmos.

La pesquisa se inició el 20 de este mes e incluye a otras 15 personas, entre ellas Nery Saldarriaga, también exgobernadora de Lambayeque.

Humberto Acuña es investigado por el delito de colusión por presuntas irregularidades en la primera fase del proyecto de irrigación desarrollado en la región, informó ayer el fiscal Walter Villanueva, del equipo especial.

En el requerimiento del pedido de detención preliminar contra Yehude Simon se mencionan tres documentos que Humberto Acuña firmó por la obra en el 2011, cuando era gobernador (estuvo en el cargo en los períodos 2011-2014 y 2015-2018). Dos documentos están relacionados con “actas de reuniones de trato directo y la transacción extrajudicial con la concesionaria”, en referencia a Trasvase Olmos, que era una subsidiaria de Odebrecht.

“[...] El señalado funcionario actuó sin velar por el debido cumplimiento de las funciones para el cargo de presidente regional, según se señala en el reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional de Lambayeque aprobado mediante [la] Ordenanza Regional 009-2011-GR.LAMB./CR, de fecha 20 de abril del 2011”, se menciona en el documento.

Acuña señaló a El Comercio que ayer fue notificado sobre la indagación, con la cual –dijo– colaborará. “Nuestra disposición siempre es para aclarar las cosas”, indicó.

“Lo único que tengo que decir es que la parte técnica no la veía yo, sino los técnicos. [...] No van a encontrar [...] ‘codinomes’ ni que me hayan sobornado. [...] Lo que nosotros hicimos [cuando era gobernador] fue defender el proyecto a través de un montón de comunicados. Nuestros actos han sido totalmente transparentes. [...] Al contrario, fuimos una de las primeras regiones que le ganó a Odebrecht [en procesos legales]”, agregó.

El virtual legislador dijo que evaluará pedir licencia a APP y en el Congreso para que “las instituciones no se vean perjudicadas por las personas”.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que Acuña no tiene ningún impedimento para jurar como parlamentario. “Esta es una etapa de indagaciones, que más adelante puede ser archivada”, mencionó como ejemplo.

Lamas precisó que si la fiscalía posteriormente decide pasar a la etapa de investigación preparatoria, “esto tendrá que ser resuelto en última instancia por la Corte Suprema y a su vez tendría que solicitarle al Congreso que lo derive a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria” para que se decida si se levanta el fuero.