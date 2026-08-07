La sede de la Embajada de México en el Perú había permanecido cerrada tras ruptura de relaciones diplomáticas. (Foto: Embajada de México / Facebook)
La sede de la Embajada de México en el Perú había permanecido cerrada tras ruptura de relaciones diplomáticas. (Foto: Embajada de México / Facebook)
Por Redacción EC

La Cancillería anunció oficialmente este viernes 7 de agosto que se restablecieron las relaciones diplomáticas con México. A través de un comunicado conjunto, ambos gobiernos formalizaron la reanudación de sus vínculos bilaterales, poniendo fin a una ruptura que se extendió por nueve meses luego de la ruptura de relaciones en noviembre de 2025.

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