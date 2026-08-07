La Cancillería anunció oficialmente este viernes 7 de agosto que se restablecieron las relaciones diplomáticas con México. A través de un comunicado conjunto, ambos gobiernos formalizaron la reanudación de sus vínculos bilaterales, poniendo fin a una ruptura que se extendió por nueve meses luego de la ruptura de relaciones en noviembre de 2025.

La decisión fue comunicada por el canciller Carlos Espá, quien destacó que esta medida responde a los lazos de hermandad y cooperación que unen a ambas naciones. El acuerdo reafirma el respeto mutuo al derecho internacional y a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

“Somos un Gobierno institucional, de respeto a las leyes, al imperio de la ley y no solo nacional sino internacional, y en ese sentido, el fiel cumplimiento de la Convención de Caracas de 1954, hemos procedido con el salvoconducto de la señora Betssy Chávez y me siento tan feliz de poder anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México”, explicó a RPP desde Colombia, donde va a participar en la toma de mando de Abelardo de la Espriella.

El distanciamiento oficial ocurrió el 3 de noviembre de 2025, cuando el gobierno peruano rompió relaciones con México debido al otorgamiento de asilo diplomático a Betssy Chávez. Durante este periodo de crisis, los canales diplomáticos de alto nivel permanecieron suspendidos.

El restablecimiento de los vínculos permitirá la próxima designación de nuevos embajadores y la reactivación de mecanismos de cooperación según adelantó el canciller. Sin embargo, este evitó dar alcances sobre una fecha exacta o si esto implicará el retiro de la exigencia de un visado para que los peruanos ingresen a México.

“Estamos piano a piano. Estamos en la primera semana del gobierno de la presidenta Fujimori. Es un mensaje muy fuerte de respeto a las leyes, al imperio de la ley y la separación de poderes y los compromisos internacionales, a los principios del derecho internacional”, respondió al ser consultado sobre la eliminación del requisito de visa a México.

Carlos Espá también dijo que Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum, presidentas del Perú y México respectivamente, todavía no han sostenido conversaciones y que el diálogo se ha mantenido a nivel de las cancillerías. Sobre la reapertura de la sede de la embajada y de los trámites administrativos, respondió: “Se restablecen las relaciones a nivel de embajadores y regresamos a la normalidad. Estamos seguros que más adelante en el camino de acercamiento va a haber una serie de anuncios pero en lo inmediato vamos a normalizar las relaciones, las embajadas van a funcionar normalmente”.

Salvoconducto a favor de Betssy Chávez

El gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez y permitió su salida del país con destino a México este viernes 7 de agosto. Esta medida se formalizó simultáneamente con el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México, poniendo fin a una ruptura de nueve meses.

Chávez, quien permanecía refugiada en la sede diplomática mexicana en la capital, abordó un vuelo y partió hacia México en “estricto apego” a los artículos V y XII de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 como informó la Cancillería.

Betssy Chávez registra una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado de 2022.