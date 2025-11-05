El Poder Judicial ordenó nuevamente a la empresa Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en las casetas de los distritos de Villa y Punta Negra “bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento”. Esta medida se da luego que hace menos de una semana, se decidió que la empresa reanudara el cobro de peajes.

Con fecha 4 de noviembre, la resolución a cargo de la jueza Patricia Romero Medina, el Poder Judicial (PJ) resolvió el escrito formulado por Hugo Monteverde Cerruti, alcalde del distrito de Santa María del Mar, quien solicitó la aplicación del fallo.

En menos de dos años, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han ordenado la suspensión del cobro de los peajes que administra la concesionaria Rutas de Lima tras demandas interpuestas por municipalidades distritales. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

La Municipalidad de Santa María del Mar alega que con la suspensión de ambos peajes “no se generará una situación de irreversibilidad, pues la suspensión del cobro puede ser levantada inmediatamente”, en el caso el proceso finalice a favor de la parte demandante; de modo que no se ocasionarán daños desproporcionados ni irreparables”.

El texto indica que atendiendo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 26 del Nuevo Código Procesal Constitucional, estableciendo que la presente resolución es impugnable, se dispone que una vez generado el incidente que corresponda, se remita al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, órgano jurisdiccional de origen para su ejecución.

“(...) en la cual se resolvió declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de hábeas corpus interpuesta por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra Rutas de Lima S.A.C., ordenando al demandado Rutas de Lima S.A.C. que suspenda el cobro de los peajes de Villa y Punta Negra, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento", se lee.

¿Qué dice Rutas de Lima?

A través de un comunicado, Rutas de Lima señala que acata nueva decisión del PJ que suspende el cobro de peajes.

“Ahora, en atención a esta nueva decisión judicial, la cual añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por RDL por parte del Estado peruano, RDL ha procedido a suspender el cobro de peaje en las unidades de Villa y Punta Negra”, precisa.

En esa línea, la empresa enfatiza que las unidades de peajes de Huaylas, San Pedro, Arica, y Quebrada Seca, continúan operando con normalidad, al no existir mandato judicial alguno que disponga su suspensión.