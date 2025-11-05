Usuarios en las redes sociales reportaron un forado en el cruce de la avenida La Marina con la avenida Brasil, en el límite entre los distritos de Pueblo Libre y Magdalena del Mar. Conductores y transeúntes señalaron que esto es un peligro debido al alta afluencia de personas.

Frente a este incidente, la Municipalidad de Pueblo Libre informó que el agujero se originó por el debilitamiento de la estructura de un buzón subterráneo de telefonía perteneciente a la empresa Integratel Perú (antes Telefónica del Perú).

En ese sentido, la comuna ha colocado la señalización preventiva y mantiene la vigilancia permanente con miembros del Serenazgo las 24 horas, a fin de garantizar la seguridad de peatones y conductores y evitar más incidentes.

Además, indicó que se ejecutan acciones directas con la empresa operadora para que repare el agujero en el menor tiempo posible.

Asimismo, se han iniciado los procedimientos sancionadores respectivos y se exige la pronta culminación de los trabajos de reparación.