Desde este lunes 3 de febrero de 2026, los conductores que circulan por dos de las vías más transitadas de Lima deben considerar un nuevo monto al pasar por las casetas de peaje. La concesionaria Lima Expresa activó una actualización tarifaria que impacta directamente en quienes utilizan a diario la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla para movilizarse por la capital.

La medida ya se aplica de manera efectiva y forma parte de los ajustes contemplados en la concesión de estas rutas estratégicas. El cambio obliga a replantear gastos y tiempos de traslado en medio de un tránsito cada vez más intenso. Descubre cuánto tendrás que pagar ahora y cómo ha evolucionado esta tarifa en los últimos años.

¿CUÁL ES EL NUEVO MONTO QUE DEBEN PAGAR LOS CONDUCTORES?

El peaje en la Vía de Evitamiento y en la vía expresa Línea Amarilla ahora tiene un costo único de S/6.30. Este importe se cobra en las casetas administradas por Lima Expresa y se aplica a los vehículos livianos, así como “por eje” en el caso de las unidades pesadas.

La empresa concesionaria precisó que el ajuste ya se encuentra vigente, por lo que los usuarios deben considerar el nuevo monto al momento de circular por estas rutas.

¿CÓMO HA CAMBIADO EL PEAJE EN LA VÍA DE EVITAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

La tarifa no ha sido estática y ha experimentado varios incrementos progresivos debido a los reajustes anuales del contrato de concesión. Entre los principales cambios destacan:

Antes de 2021, el peaje para autos se situaba alrededor de los S/5.20.

En julio de 2021, el monto subió a S/5.90.

En febrero de 2022, el cobro pasó a S/6.30, aplicándose también por eje en vehículos pesados.

Para febrero de 2023, la tarifa se elevó a S/6.60, valor que se mantuvo durante 2024 y 2025.

Estos ajustes, de acuerdo con lo señalado, responden a una fórmula que considera factores como la inflación y el tipo de cambio, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ ESTA RUTA ES CRUCIAL PARA LA MOVILIDAD EN LIMA?

La importancia de este corredor radica en su capacidad de integración urbana y logística. La Vía de Evitamiento se extiende a lo largo de unos 30 kilómetros, permitiendo la comunicación fluida entre los distritos de las zonas norte, centro y sur.

Se le considera una “ruta fundamental para el transporte de mercancías” debido a su diseño con múltiples accesos que conectan con las avenidas de mayor relevancia en la capital. Al ser una vía de alto tránsito, funciona como la alternativa principal para quienes desean eludir el colapso vehicular de las calles internas de la ciudad, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

¿QUÉ PASA SI EVADES EL PAGO DE UN PEAJE EN LIMA?

Evitar el pago de un peaje ya no es solo una falta administrativa leve. Actualmente, esta conducta está tipificada como una infracción muy grave cuando el conductor utiliza rutas no autorizadas para esquivar la estación de cobro o atraviesa el peaje sin realizar el pago correspondiente. La normativa vigente establece que estas acciones pueden dar lugar a sanciones económicas y medidas preventivas inmediatas.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Multas que alcanzan el 12 % de una Unidad Impositiva Tributaria, equivalente a S/ 660 en 2026.

Internamiento preventivo del vehículo involucrado.

Retención de la licencia de conducir del responsable.

Estas medidas buscan frenar una práctica que se había vuelto frecuente en algunas vías concesionadas.

