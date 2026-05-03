A pesar de que el Perú se encuentra en una temporada de otoño, aún varias regiones del país experimentan altas temperaturas y niveles muy altos de radiación UV. Esta alarmante situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la presencia del Fenómeno El Niño Costero podría generar una temperatura más cálida y otras anomalías durante los próximos meses en el país. Frente a esta situación, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anunció que mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero”, debido a que estima que el evento se prolongue hasta inicios del 2027, con una intensidad débil por el momento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO AFECTARÍA EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

A través de un Comunicado Oficial n.° 8-2026, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño anunció que, por ahora, mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero” a nivel nacional, debido a que proyecta que el evento se presente con una magnitud débil, pese a que podría intensificarse a niveles moderados entre junio y julio del presente año y prologarse hasta enero de 2027.

Asimismo, el estudio también alertó sobre variaciones en el Pacífico central (región Niño 3.4), donde la condición actualmente neutra podría evolucionar hacia una fase cálida en junio de 2026 y extenderse hasta inicios del próximo año. Por ello, este escenario sugiere la posible configuración de este fenómeno que, en una primera etapa, se presentaría con intensidad débil, pero que podría fortalecerse hasta alcanzar un nivel moderado hacia finales de año, es decir, entre noviembre y diciembre.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ Es más probable que el evento persista, hasta enero de 2027 con una magnitud débil, aunque podría alcanzar la magnitud moderada entre junio y julio del presente año.



Comunicado ➡️ https://t.co/YLvvmV0DIn pic.twitter.com/R8z4Hq6bEu — ENFEN (@enfenperu) May 1, 2026

Eso no es todo, el ENFEN pronosticó que, entre mayo y julio, las lluvias localizadas en la costa norte del país se mantendrán entre niveles normales y superiores. Por otro lado, en el ámbito hidrológico, se proyecta que los caudales se mantendrán en niveles normales en la región hidrográfica del Pacífico, salvo en la zona sur. Así, la entidad adscrita al Ministerio de la Producción exhortó a los tomadores de decisiones y autoridades a tomar en cuenta los escenarios de riesgo sustentados en avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres, conforme comparte RPP.

¿CUÁNDO INICIA EL INVIERNO 2026 EN PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el otoño en nuestro país se estima que finalice el próximo 20 de junio de 2026 para dar paso a la estación del invierno, que iniciaría ese mismo día y que traería un clima mucho más frío. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las posibles fechas de las siguientes temporadas en el Perú: