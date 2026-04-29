Resumen

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La Policía Nacional informó que se encontró bolsas de marihuana dentro del vehículo de la víctima. Las Investigaciones continúan. Foto: Diana Marcelo/composición GEC
La Policía Nacional informó que se encontró bolsas de marihuana dentro del vehículo de la víctima. Las Investigaciones continúan. Foto: Diana Marcelo/composición GEC
Por Redacción EC

El presidente del Sindicato de Construcción Civil de La Perla Alta, Miguel Ángel Ubarriza Díaz, murió tras recibir varios impactos de bala, mientras se encontraba dentro de su vehículo. El ataque ocurrió a plena luz del día, en la avenida La Paz, en San Miguel.

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