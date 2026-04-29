El presidente del Sindicato de Construcción Civil de La Perla Alta, Miguel Ángel Ubarriza Díaz, murió tras recibir varios impactos de bala, mientras se encontraba dentro de su vehículo. El ataque ocurrió a plena luz del día, en la avenida La Paz, en San Miguel.

Familiares llegaron al lugar de los hechos. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec

Testigos manifestaron que el homicida se transportaba en una moto lineal e iba vestido como un personal de delivery. El sujeto se acercó al vehículo de la víctima y disparó hasta ocho veces.

Al lugar del crimen, llegaron peritos de criminalística para las pericias de ley y el levantamiento de cadáver. Ellos, junto con el Ministerio Público, hallaron más de 1,5Kg de marihuana en el interior de la camioneta de la víctima.

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Peritos recogen casquillos de bala en la escena del crimen. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec

Se trataría de ajuste de cuentas

Según información policial, Ubarriza Díaz, de 44 años, residía en el distrito de la Perla, en el Callao, y registra antecedentes policiales por tráfico ilícito de drogas.

Foto: Diana Marcelo/@photo.gec

“Tenía una investigación abierta en la Fiscalía del Callao por el delito de extorsión, y hace dos años había salido del penal de Huaral tras haber purgado condena por el delito de extorsión”, manifestó un vocero de la Policía a la prensa.

La Policía Nacional maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas debido a la información recopilada preliminarmente. “El seguimiento de la diligencias de la Policía ha determinado que el sujeto ha huido con dirección al Callao”, puntualizó.