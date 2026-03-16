Resumen

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La Policía capturó en Piura a un sujeto que estaría implicado en el asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal | Captura de video PNP
La Policía capturó en Piura a un sujeto que estaría implicado en el asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal | Captura de video PNP
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Piura a un presunto implicado en la muerte de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal, asesinada en el distrito limeño de La Victoria en diciembre de 2024.