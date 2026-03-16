La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Piura a un presunto implicado en la muerte de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal, asesinada en el distrito limeño de La Victoria en diciembre de 2024.

El detenido, identificado como David Santiago More Calderón (35), sería también el autor de la muerte del chofer Daniel Vargas, ocurrida el 10 de diciembre de 2024. El sujeto cuenta con una requisitoria vigente por homicidio calificado.

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La Policía Nacional del Perú, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, tras una rápida acción… pic.twitter.com/HEOUq9DnWa — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 16, 2026

Según informa RPP Noticias, la intervención policial se realizó cuando el sujeto se desplazaba en un vehículo por la carretera Panamericana Norte. Tras su detención, fue trasladado a una sede de la PNP para el control de identidad y las diligencias de ley.

El general Jorge Jares, jefe de la región policial de Piura, destacó lo siguiente:

“Esta persona ya está siendo conducida a la Policía de Requisitorias de Piura para posteriormente ser llevada a la ciudad de Lima, posiblemente entre hoy o mañana a más tardar. Esta investigación la lleva la División de Homicidios de Lima. Este sujeto había participado en el asesinato de la señorita Andrea Vidal”.

El sujeto detenido se encuentra bajo custodia policial a la espera de su traslado a Lima, a la sede de la Dirincri, por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria.

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