Olvidar una dosis o tomar un medicamento fuera de horario es una de las dificultades más comunes entre personas que siguen tratamientos médicos continuos, especialmente en adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, los errores de medicación causan al menos una muerte diaria, lo que evidencia la importancia de contar con herramientas que ayuden a los pacientes a seguir correctamente sus tratamientos.

Frente a ese problema cotidiano, un grupo de docentes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma del Perú, desarrollaron un pastillero inteligente que utiliza alertas sonoras y luminosas para recordar a los pacientes cuándo deben tomar sus medicinas. El dispositivo cuenta con un sistema programable que activa señales en los momentos indicados, con el objetivo de facilitar el seguimiento de tratamientos y reducir errores en la medicación.

El desarrollo obtuvo recientemente una patente de modelo de utilidad otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), una figura que reconoce mejoras tecnológicas aplicables a productos existentes. Este tipo de patentes protege soluciones técnicas que introducen ventajas funcionales y pueden servir de base para futuras aplicaciones o mejoras.

Carlos Lon Kan Prado, director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y docente involucrado en el desarrollo de la patente, explica que la iniciativa surgió a partir de un problema frecuente en la vida diaria de muchos pacientes. “La idea fue desarrollar un sistema sencillo que ayude a las personas a cumplir correctamente sus tratamientos. En muchos casos, la dificultad está en recordar el momento exacto en que debe tomarse cada medicamento”, señala.

Además del dispositivo orientado a la salud, el equipo de investigadores también obtuvo una segunda patente relacionada con movilidad urbana. Se trata de un sistema vehicular a escala diseñado para gestionar estacionamientos mediante la detección automática de espacios disponibles, una tecnología que podría aplicarse en proyectos educativos o en sistemas de control de estacionamientos. Aunque su desarrollo se encuentra en una etapa temprana, sus creadores señalan que busca explorar soluciones para mejorar la circulación vehicular en espacios con alta demanda de parqueo.

Enrique Vásquez, rector de la Universidad Autónoma del Perú, destacó que estas patentes forman parte del impulso a la investigación aplicada en el ámbito académico. “Las universidades tienen la responsabilidad de generar conocimiento útil para la sociedad. Cuando ese conocimiento se traduce en soluciones tecnológicas concretas, se abre la posibilidad de aportar a problemas reales que enfrentan las personas”, afirmó.