Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pastillero inteligente utiliza alertas sonoras y luminosas para recordar a los pacientes cuándo deben tomar sus medicinas.
Pastillero inteligente utiliza alertas sonoras y luminosas para recordar a los pacientes cuándo deben tomar sus medicinas.
Por Redacción EC

Olvidar una dosis o tomar un medicamento fuera de horario es una de las dificultades más comunes entre personas que siguen tratamientos médicos continuos, especialmente en adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, los errores de medicación causan al menos una muerte diaria, lo que evidencia la importancia de contar con herramientas que ayuden a los pacientes a seguir correctamente sus tratamientos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.