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El Rappi y el estrecho de Ormuz

“Llevamos treinta años de un idilio teórico con las renovables que se estrella, cada mañana, contra el tanque de gasolina del repartidor”.

    Ginevra Baffigo
    Por

    Conductora de Visa para el Mundo en Canal N

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    El otro día, en Lima, un repartidor me pidió propina. No por la eficiencia del servicio, sino por la gasolina.

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