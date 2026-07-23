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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la instalación del nuevo Congreso, en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la instalación del nuevo Congreso, en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, devolverá este viernes la espada del Libertador Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, situada en el centro de Bogotá, casi cuatro años después de trasladarla a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde la convirtió en uno de los símbolos de su Gobierno.

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